宣揚海洋環保　Breguet破紀錄藝術裝置展　

今個月是香港藝術月，除了有多個大型藝術展覽外，愈來愈多高級品牌亦乘勢舉行不同藝術展覽。Breguet於今個周末一連兩天，在尖沙咀1881 Heritage舉行「Beyond Plastic: Breguet, the Marine Explorer」展覽。這次是品牌與致力保護水源及海洋組織「海洋保護基金會」（Race for Water Foundation）為期五年的合作，當中最矚目是品牌破天荒探索與旅居香港的德國環保主義藝術家Liina Klauss合作展出的大規模零浪費的裝置藝術，從藝術角度透視海洋塑膠污染對生態環境的影響。此藝術裝置以30,000件收集到的海洋塑膠垃圾打造出全港最大的「環保裝置藝術」，希望藉此能夠警示香港的朋友及下一代香港海岸的污染問題。



展覽同時展出Breguet自創立之來與航海結下的不解之緣，還有品牌最新第3代La Marine航海系列，包括主打Marine Chronographe 5527、Marine Alarme Musicale 5547及Marine Equation Marchante 5887。Marine Chronographe 5527計時腕錶配以單向振動墜，並飾有方向舵圖案設計，透過藍寶石水晶底蓋可以欣賞機芯上手工鐫刻的船隻甲板圖案；Marine Alarme Musicale 5547則匯集新一代Marine系列成員的三種複雜功能，除鬧鈴外，更備有第二時區及日期顯示。



系列頂級複雜之作Marine Equation Marchante 5887，設有萬年曆、陀飛輪及等式時間顯示功能，最特別是計算太陽時間的CAM豆形凸輪機械裝置跟陀飛輪裝置合而為一，大大增加腕錶的製作難度。