全新獅子會流動捐血車4月投入服務

捐一次血，救三個人。平時你會去哪兒捐血？除了設於港九新界的捐血站之外，流動捐血車亦為市民帶來不少方便。然而，現役捐血車已服務大眾超過16年，車身不但變得殘舊，而且一直需要借用外來電源才能使用車上儀器，紅十字會有見及此，遂向獅子會提出捐贈流動捐血車的建議，在「國際獅子總會中國港澳三0三區」（簡稱三0三區）各屬會及獅友的大力支持下，價值港幣550萬元的「獅子會流動捐血車」即將在今年4月13日啟用，進一步實踐獅子會服務人群、同情貧苦和濟弱扶危的精神。



籌集善款 體現四出精神

香港首個獅子會始創於1955年，而三0三區則在1960年成立，早在70、80年代已為推動香港捐血運動盡一分力，今次合共籌得超過700萬善款，全數用於添置「獅子會流動捐血車」以及購買3部支援流動捐血隊服務的輔助車，實踐獅子會出錢、出力、出心、出席的「四出精神」，三0三區總監郭美華女士笑指今後將增加「出血」這「五出精神」。



全城捐血 服務社會大眾

由2015年開始，三0三區每年均會舉辦「獅子全城愛心捐血日」，過往3年一直獲得獅友及廣大市民支持，而本年度的「獅子全城愛心捐血日」將連同獅子會流動捐血車啟用儀式於4月13日舉行，郭美華女士與第二副總監梁禮賢醫生期望今年的捐血人數再創紀錄，一同為拯救生命獻出愛心與力量。