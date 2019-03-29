三界五行：手機顏色　應配合五行命格

根據個人五行所屬，選擇手機機身顏色、屏幕壁紙、社交平台頭像的五行，有兩避、三宜。



通常而言（由於有些人經道行高深的大師精算過命理，覺得其中有些過旺，可以運用克的方法去平衡，但此欄面對廣大的讀者，所以講通常的方法），五行屬金的人，避火、避木，因為火克金，金克木；宜金、宜土、宜水，用金，金金相旺，可增強自信心、增加動力；用土，土生金，對事業、財運有旺助；用水，金生水，可以增加智慧，消除憂慮，處事冷靜，心靈富足。



五行屬木的人，避金、避土，因為金克木，木克土；宜木、宜水、宜火，用木，木木相旺，可增強自信心，增加動力；用水，水生木，對事業、財運有旺助；用火，木生火，可以增加正能量，理智冷靜，面對一切，獲得身心健康。



五行屬水的人，避土、避火，因為土克水，水克火；宜水、宜金、宜木，用水，水水相旺，可增強自信，增加動力；用金，金生水，對事業、財運有旺助；用木，水生木，可以順應環境，隨機應變，心安理得。



五行屬火的人，避水、避金，因為水克火，火克金；宜火、宜木、宜土，屬火的，用火，火火相旺，可增強自信，增加動力；用木，木生火，對事業、財運有旺助；用土，火生土，穩重堅強，謀而後動。（明續）



方向宇