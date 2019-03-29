岡山真庭市　水壩泡野湯

水壩都可泡野湯？說的是位於岡山真庭市的湯原溫泉鄉，遠在日本古墳年代，那裏已是日本「吹踏鞴」製鋼工人，常來泡溫泉療養的地方。在該處的湯原水霸前，有個日本馳名的野湯「砂湯」，它因河底砂中有溫泉水湧出而得名，1981年時它更獲選為日本露天風呂排行榜的「西之橫綱」，絕非浪得虛名。砂湯是日本全國最具代表性的露天浴場，它仍維持男女混浴傳統，陌生男女也可同在溫泉中，共享天然山林、溪澗美景，想起都爽。不過年輕女性，要肉帛相見，難免尷尬，故此當地亦有跟內衣品牌合作，開發了專用的「湯浴著」，女生穿了即使泡在水中，也不會身形畢露，不用再遮遮掩掩了。



同在湯原溫泉區，還有其他公共的溫泉設施，包括可坐下泡足的足湯廣場，有涼亭蓋頂，來時剛好下雪，雙腿泡在泉中，即使白雪紛飛仍暖在心中。由於當地亦是日本稀有物種「大山椒魚」的棲息地，故在足湯旁也見到有像中國娃娃魚的大山椒魚石像，這附近還設有大山椒魚保護中心，有時間也不妨去逛逛。



湯原溫泉鄉

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嗚謝：JNTO日本國家旅遊局、2019日本香港觀光年