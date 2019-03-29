赤足進化　Nike Free系列4/4開賣

以赤足作為設計概念的Nike Free系列，自誕生以來一直希望為穿上的跑手提供最自然的步態，讓雙腳可以盡情彎曲及伸展，提升跑手腳部靈活性及平衡感，2004年推出之時更從「5.0」開始一直延伸推出「4.0」、「3.0」、「2.0」及最貼近真正赤足腳感的「1.0」多個版本。今年Nike Free系列就帶着嶄新元素回歸，以比傳統跑鞋更符合人體工學的設計，為跑手提供更接近赤足的穿着體驗。



是次Nike Free系列就分別有Nike Free RN 5.0及Nike Free RN Flyknit 3.0兩個鞋款登場，兩者同樣針對短距離跑步訓練而設計，所以中底緩震泡棉稍硬，而中底及外底均備有用雙向切割彎曲凹槽，伸展及彎曲程度更高，讓跑手雙腳可以更直接感受地面，從而造出更自然的律動。Nike Free RN 5.0採用更輕更薄的彈性針織物料打造鞋面，並配上精簡繫帶系統；而Nike Free RN Fyknit 3.0則直接採用Flyknit設計出無鞋帶結構鞋面，以如同第二層肌膚的貼合感為雙腳營造最自然的赤足腳感。（4月4日公開發售）