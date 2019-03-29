春季養生之道在於肝……

春天乍暖還寒，如果身體疏於防範，較易惹來不適。原來在中醫學的角度來看，春天屬木，與肝相應，脾胃屬土，而木剋土，當肝旺乘脾，脾胃的運作便可會受到影響。春季養生之道在於養肝，只要加強肝氣，便可改善脾胃功能，有助提高抵抗力。



【春季宜養肝】

註冊中醫師劉芷寧表示，立春後的天氣，陰晴不定，而且潮濕多雨，容易受濕邪入侵。濕邪作惡，可引致脾胃虛弱，容易患外感。若脾胃功能差，體內濕氣排不出，可出現渾身乏力、精神不振、睡多久也不夠、胃口不佳、胃脹胃氣、頭重、胸悶、大便稀溏等問題，亦會令濕疹及痛痺症狀反覆發作。春天宜食用甘味的食物，如番薯、淮山、粟米、栗子等，有助健脾、益氣、去濕。亦要少食酸冷的食物或飲料，以免傷害脾胃。想炮製一些具提高抵抗力的湯水？不如參考以下劉醫師的建議。



【湯水推介】

粉葛眉豆土茯苓瘦肉湯

材料（2-3人分量）

粉葛2斤、眉豆30克、土茯苓30克、蜜棗2粒、生薑3片、瘦肉1斤

做法：

1.豬肉洗淨後切件，汆水。

2.粉葛及土茯苓洗淨去皮，拍碎成小塊；其他材料浸透洗淨。

3.所有材料放入煲內，加入清水12碗，煲滾後改用慢火煲2小時，加鹽調味，即可飲用。

功效：健脾開胃，利水消腫，通暢小便，消除疲勞



醫師解讀：粉葛可解熱退燒，透疹止瀉，治療頸背筋骨酸痛。土茯苓有除濕解毒，通利關節，治療皮膚痕癢。眉豆則補脾和中化濕。



淮山核桃栗子瘦肉湯

材料（2-3人分量）

核桃（連衣）30克、栗子30克、淮山15克、炒扁豆15克、南棗5粒、瘦肉1斤、生薑3片

做法：

1.豬肉洗淨後切件，汆水，其餘材料洗淨。

2.將所有材料放入煲內，加入清水10碗，煲滾後改用慢火煲1.5小時，加鹽調味，可供飲用。

功效：健強脾胃，滋腎固精，補氣養血。適合日間嗜睡，夜晚又難入睡，且易醒，不能熟睡，胃口欠佳，大便不盡或大便爛，或兼有水腫、眼腫者。



醫師解讀：核桃、淮山、栗子均可補腎，益脾胃。扁豆可健脾化濕。而南棗則可補中益氣、養血安神、健脾和胃。



佛手瓜薏仁湯

材料（2人分量）

佛手瓜1個、生熟薏苡仁各15克、紅蘿蔔1條、蜜棗2粒、芡實15克、陳皮1角、瘦肉半斤、食鹽適量。

做法：

1.瘦肉洗淨後切件，汆水，其餘材料洗淨。

2.將所有材料放入煲內，加入清水10碗，煲滾後改用慢火煲1.5小時，加鹽調味，可供飲用。

功效：補脾和胃，益氣袪濕



醫師解讀：佛手瓜可健脾和胃，理氣和中。薏苡仁、芡實健脾袪濕，紅蘿蔔、蜜棗健脾和胃，陳皮燥濕行氣。



淮山牛大力補骨湯

材料（2-3人分量）

淮山、蓮子、芡實各30克，牛大力12克，淮牛膝、桑寄生各15克，瑤柱2粒，紅棗5粒（去核），豬骨半斤。



做法：

1.豬骨出水，其餘材料浸洗。

2.將所有材料放入煲內，8碗水慢火煲2小時剩下4碗，加鹽調味。



功能：補肝腎，強筋骨，健脾補腦。



醫師解讀：淮山、蓮子、芡實、淮牛膝都有補益肝腎的作用，牛大力及桑寄生更有強腰祛濕的作用，配搭益氣補腰的豬骨，和養血的紅棗，可有補肝腎養氣血通絡的作用。