串燒雪橇犬　好sweet好QQ

平時食芝麻餡湯圓，都是圓形大大粒，但近日IG@cookat__ 就將這款傳統甜品來個大變身，炮製成雪橇犬芝麻湯圓。做法不算複雜，只是將麵糰搓出狗狗的頭部、身體和腳板。頭部加入耳仔裝飾，然後烚熟再浸冰水冷卻。利用竹籤串起整隻狗仔造型後，再以煮至杰身的芝麻醬為湯圓上色，最後趁醬汁未乾即時黏好眉毛，再加芝麻作「點睛」及畫出肚臍，令它搖身一變成為可愛的黑白毛雪橇犬，唔知小朋友捨唔捨得食落肚呢？

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湯圓材料：

糯米粉 100克

熱水 60毫升

鹽 少許



芝麻醬材料：

水 60毫升

粟米糖漿 20毫升

糖 10克

黑芝麻醬 30毫升

澱粉 2克



其他材料：

黑芝麻 少許



做法：

1.年糕材料混合，搓成麵糰。

2.麵糰平均分開，分別作25克頭部、25克身體和20克腳板，臉部貼上耳朵和鼻子，剩餘的麵糰留下來作五官。

3.煲滾水，放入湯圓煮至浮起，然後倒入冰水冷卻，再用竹籤串起。

4.芝麻醬材料先煲滾熱水，然後加入其他材料煲至杰身。

5.利用芝麻醬劃出雪橇犬的模樣，再貼上眉毛，然後用黑芝麻做眼睛和肚臍。