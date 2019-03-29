串燒雪橇犬 好sweet好QQ
2019年03月29日 17:30
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黑白雪橇犬湯圓，軟萌可愛。（互聯網）
平時食芝麻餡湯圓，都是圓形大大粒，但近日IG@cookat__ 就將這款傳統甜品來個大變身，炮製成雪橇犬芝麻湯圓。做法不算複雜，只是將麵糰搓出狗狗的頭部、身體和腳板。頭部加入耳仔裝飾，然後烚熟再浸冰水冷卻。利用竹籤串起整隻狗仔造型後，再以煮至杰身的芝麻醬為湯圓上色，最後趁醬汁未乾即時黏好眉毛，再加芝麻作「點睛」及畫出肚臍，令它搖身一變成為可愛的黑白毛雪橇犬，唔知小朋友捨唔捨得食落肚呢？
https://www.instagram.com/p/BvI_c77hIrH/
湯圓材料：
糯米粉 100克
熱水 60毫升
鹽 少許
芝麻醬材料：
水 60毫升
粟米糖漿 20毫升
糖 10克
黑芝麻醬 30毫升
澱粉 2克
其他材料：
黑芝麻 少許
做法：
1.年糕材料混合，搓成麵糰。
2.麵糰平均分開，分別作25克頭部、25克身體和20克腳板，臉部貼上耳朵和鼻子，剩餘的麵糰留下來作五官。
3.煲滾水，放入湯圓煮至浮起，然後倒入冰水冷卻，再用竹籤串起。
4.芝麻醬材料先煲滾熱水，然後加入其他材料煲至杰身。
5.利用芝麻醬劃出雪橇犬的模樣，再貼上眉毛，然後用黑芝麻做眼睛和肚臍。