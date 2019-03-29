本日日本：你撐邊個？高達與吉蒂大對決

如果我問你，男人最愛的高達跟女生最愛的Hello Kitty鬥人氣，你估邊個會贏？我諗各邊的粉絲都有千萬個理由去撐自己的所愛，不過肯定講到口水乾都唔會有定論！不過，兩大陣營終於可以分出勝負——話說今年既係《機動戰士》的40周年，亦同時係Hello Kitty的45周年，如此重要時刻，兩個單位的所屬公司創通及Sanrio，竟然聯手推出名為「Gundam vs Hello Kitty」的對決Project活動，讓粉絲自己去係決定邊個角色紅啲！



玩法係即日起至今年年底，在通訊軟件Line將「Gundam．Kitty Line公式Account」加為朋友，「於參加隊伍登錄」揀選「高達派」或「Hello Kitty派」，之後便可於特定日子到指定店舖為自己陣營去獲取「Project Point」，而兩大陣營最後會根據積累的積分來決定勝負！而各陣營更會有積分排名榜，前列分子更會獲得禮品呢。



活動暫時公布了兩間指定店舖，其中一間係著名烏冬連鎖店丸龜製麵，於4月2日至5月19日期間到丸龜的日本各分店，都可透過讀取貼在店內的QR Code去獲得Project Point，與此同時在店內購買烏冬，更可獲得印有《機動戰士》角色或吉蒂的精美烏冬票（兩陣營各有45款，共90款），另外憑兩張700日圓以上的收據（要各包含一碗烏冬）則可抽獎，有機會贏得特製的烏冬飯桌套裝及T Shirt等獎品。



而5月1日至6日期間，便可到伊藤洋華堂專門店街的80間分店讀QR Code獲得Project Point，而消費滿1,000日圓或以上更會獲得抽應募券，有機會獲得特製的高達或吉蒂純金卡、QUO Card、大耳杯及透明File等。而今年夏天更會開設「Gundam vs Hello Kitty」的解謎遊戲，不過詳情要4月尾才公布。



為了這次活動，有關方面更特別炮製了相關宣傳動畫，第1話已可在官網看到，只見製作水準相當認真，而且於故事最後更有閃閃令的吉蒂跟元祖高達面對面的畫面，身為動畫迷肯定覺得好震撼！



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