本日日本：你撐邊個？高達與吉蒂大對決

究竟高達同吉蒂邊個紅啲?透過即日起至年尾舉行的「Gundam vs Hello Kitty」對決Project活動,應該會分到勝負!(互聯網)

如果我問你,男人最愛的高達跟女生最愛的Hello Kitty鬥人氣,你估邊個會贏?我諗各邊的粉絲都有千萬個理由去撐自己的所愛,不過肯定講到口水乾都唔會有定論!不過,兩大陣營終於可以分出勝負——話說今年既係《機動戰士》的40周年,亦同時係Hello Kitty的45周年,如此重要時刻,兩個單位的所屬公司創通及Sanrio,竟然聯手推出名為「Gundam vs Hello Kitty」的對決Project活動,讓粉絲自己去係決定邊個角色紅啲!



玩法係即日起至今年年底,在通訊軟件Line將「Gundam.Kitty Line公式Account」加為朋友,「於參加隊伍登錄」揀選「高達派」或「Hello Kitty派」,之後便可於特定日子到指定店舖為自己陣營去獲取「Project Point」,而兩大陣營最後會根據積累的積分來決定勝負!而各陣營更會有積分排名榜,前列分子更會獲得禮品呢。



活動暫時公布了兩間指定店舖,其中一間係著名烏冬連鎖店丸龜製麵,於4月2日至5月19日期間到丸龜的日本各分店,都可透過讀取貼在店內的QR Code去獲得Project Point,與此同時在店內購買烏冬,更可獲得印有《機動戰士》角色或吉蒂的精美烏冬票(兩陣營各有45款,共90款),另外憑兩張700日圓以上的收據(要各包含一碗烏冬)則可抽獎,有機會贏得特製的烏冬飯桌套裝及T Shirt等獎品。



而5月1日至6日期間,便可到伊藤洋華堂專門店街的80間分店讀QR Code獲得Project Point,而消費滿1,000日圓或以上更會獲得抽應募券,有機會獲得特製的高達或吉蒂純金卡、QUO Card、大耳杯及透明File等。而今年夏天更會開設「Gundam vs Hello Kitty」的解謎遊戲,不過詳情要4月尾才公布。



為了這次活動,有關方面更特別炮製了相關宣傳動畫,第1話已可在官網看到,只見製作水準相當認真,而且於故事最後更有閃閃令的吉蒂跟元祖高達面對面的畫面,身為動畫迷肯定覺得好震撼!



https://www.gundamvskitty.com