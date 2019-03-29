Asus ROG Zephyrus S GX701　纖薄電競筆電

近期Asus在電競筆電方面非常進取，早排就出過Asus ROG Strix SCAR II（GL704），最近亦再推出於「台北國際電玩展2019」展出的ROG Zephyrus S GX701，新機的最大特點固然是纖薄小巧的機身，擁有17.3吋大型屏幕，但機身體積卻媲美一般15吋筆電。



AAS散熱系統

電競筆電普遍都大大部，不過主打纖薄的GX701，厚度僅有18.7cm，Size比同級電競筆電細兩成，當中採用17.3吋超窄邊框屏幕，支援全高清IPS-Level、144Hz更新率及3ms反應時間，尤其玩FPS遊戲都唔會有鬼影和窒格，加上色彩獲得Pantone原廠驗證，顏色輸出夠精準。GX701亦用上AAS散熱設計，打開屏幕時會撐起底部，增加22%空氣流量，提升散熱效果，長時間使用都唔會過熱。至於鍵盤上植入全新滾輪式按鍵，主要用作調校音量大細聲，直接按下會變成靜音模式，比起傳統按鍵方式更就手，至於鍵盤支援RGB燈效，而TouchPad亦擺放在右側，更可切換為虛擬NumPad。GX701另一特點是支援PD外置電池充電，都能夠隨時隨地充電，要留意外置電池的輸出要求為65W以上，一般大型外置電池都推得到。GX701最高配置為NVIDIA GeForce RTX 2080獨立顯卡及Intel i7-8750H處理器、1TB NVME SSD Hyperdrive容量及24GB DDR4記憶體，基本上乜Game都對應得到。



規格表：

處理器：Intel Core i7-8750H

記憶體：24GB

硬碟：1TB SSD

屏幕：17.3吋（1,920×1,080解像度）

作業系統：Windows 10

體積：399×272×18.7mm

重量：2.7kg

