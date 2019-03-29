營事檔案 ：輕盈冷盤　口感涼快

春日天氣時寒時暖，當天氣暖和時，還道夏天已經來臨！以下兩個食譜都是輕盈冷盤，非常適合最近悶熱潮濕的天氣，在口感上涼快一點。最重要是，這兩款食譜的食材都含有非常豐富的營養，值得大家參考。



【南瓜可作主食】

南瓜含有豐富的碳水化合物，可代替白飯作為主食，其鉀含量高，可有助去水腫，並有降血壓之效。橙黃色的南瓜肉含有豐富胡蘿蔔素，可在身體中轉化為維他命A，除了有抗氧化的功效，也可以改善眼乾，維持眼睛健康。胡蘿蔔素屬脂溶性，和適量的油分一同進食，可增加其吸收率。番薯的話，我會選擇紫薯，含有豐富膳食纖維和花青素。花青素是一種紫色的水溶性色素，是高效抗氧化劑，可以抵抗衰老和提高皮膚的健康。



【越南米紙夠低卡】

越南米紙的卡路里低，脂肪含量近乎零，是健康瘦身之選。米紙卷加入了檬粉，適當地增加了碳水化合物的含量，為身體提供能量。牛肉含有豐富優質蛋白質，也含有豐富鐵質，有助身體製造紅血球，有補血之效。青瓜含有豐富膳食纖維，可增加飽肚感。





【南瓜乳酪蛋沙律】

材料︰

南瓜 1/4個

番薯 1條

紫洋葱 1/4個

蛋 2隻



調味料

低脂乳酪 4湯匙

橄欖油 2茶匙

鹽 適量

胡椒粉 適量



做法

1.南瓜和番薯去皮、切粒，蒸熟後待變軟，備用。

2.把雞蛋烚熟，剝蛋殼，然後把雞蛋壓成碎蛋。

3.紫洋葱切細粒，並過鑊快炒，然後熄火，趁熱時加入南瓜、番薯及碎蛋快手拌勻。

4.待涼後加入調味料拌勻即可。



【越式牛肉米紙卷】

材料︰

瘦牛肉 100克

越南米紙 4張

溫室青瓜 1條

甘荀 1/3條

檬粉 1.5碗



酸辣汁

白醋 1/2湯匙

魚露 1湯匙

青檸汁 1湯匙

蒜頭 2個

辣椒 1個

糖 1茶匙



醃料

鹽 適量

黑胡椒 適量



做法

1.將溫室青瓜及甘筍去皮、切絲。

2.牛肉用鹽及黑胡椒醃15分鐘，備用。

3.調好酸辣汁。

4.煮滾一鍋水，加入檬粉煮2分鐘，撈起過冷河備用。

5.用中火燒熱鍋，加少許油，然後加入牛肉煎熟。

6.將米紙浸暖水5秒，放在砧板上。

7.在米紙中央位置，放上檬粉、溫室青瓜、甘筍及牛肉，捲起切半，即成。



吳耀芬（Kathy）認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。