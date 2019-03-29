營事檔案 ：輕盈冷盤　口感涼快

2019年03月29日 19:30
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    輕盈冷盤最啱用來踢走悶熱潮濕的天氣，像今次介紹的南瓜乳酪蛋沙律（圖左）及越式牛肉米紙卷（圖右）便是一例。（作者提供）

    春日天氣時寒時暖，當天氣暖和時，還道夏天已經來臨！以下兩個食譜都是輕盈冷盤，非常適合最近悶熱潮濕的天氣，在口感上涼快一點。最重要是，這兩款食譜的食材都含有非常豐富的營養，值得大家參考。

    【南瓜可作主食】
    南瓜含有豐富的碳水化合物，可代替白飯作為主食，其鉀含量高，可有助去水腫，並有降血壓之效。橙黃色的南瓜肉含有豐富胡蘿蔔素，可在身體中轉化為維他命A，除了有抗氧化的功效，也可以改善眼乾，維持眼睛健康。胡蘿蔔素屬脂溶性，和適量的油分一同進食，可增加其吸收率。番薯的話，我會選擇紫薯，含有豐富膳食纖維和花青素。花青素是一種紫色的水溶性色素，是高效抗氧化劑，可以抵抗衰老和提高皮膚的健康。

    【越南米紙夠低卡】
    越南米紙的卡路里低，脂肪含量近乎零，是健康瘦身之選。米紙卷加入了檬粉，適當地增加了碳水化合物的含量，為身體提供能量。牛肉含有豐富優質蛋白質，也含有豐富鐵質，有助身體製造紅血球，有補血之效。青瓜含有豐富膳食纖維，可增加飽肚感。


    【南瓜乳酪蛋沙律】
    材料︰
    南瓜　　1/4個
    番薯　　1條
    紫洋葱　1/4個
    蛋　　　2隻

    調味料
    低脂乳酪　4湯匙
    橄欖油　　2茶匙
    鹽　　　　適量
    胡椒粉　　適量

    做法
    1.南瓜和番薯去皮、切粒，蒸熟後待變軟，備用。
    2.把雞蛋烚熟，剝蛋殼，然後把雞蛋壓成碎蛋。
    3.紫洋葱切細粒，並過鑊快炒，然後熄火，趁熱時加入南瓜、番薯及碎蛋快手拌勻。
    4.待涼後加入調味料拌勻即可。

    【越式牛肉米紙卷】
    材料︰
    瘦牛肉　　100克
    越南米紙　4張
    溫室青瓜　1條
    甘荀　　　1/3條
    檬粉　　　1.5碗

    酸辣汁
    白醋　　1/2湯匙
    魚露　　1湯匙
    青檸汁　1湯匙
    蒜頭　　2個
    辣椒　　1個
    糖　　　1茶匙

    醃料
    鹽　　　適量
    黑胡椒　適量

    做法
    1.將溫室青瓜及甘筍去皮、切絲。
    2.牛肉用鹽及黑胡椒醃15分鐘，備用。
    3.調好酸辣汁。
    4.煮滾一鍋水，加入檬粉煮2分鐘，撈起過冷河備用。
    5.用中火燒熱鍋，加少許油，然後加入牛肉煎熟。
    6.將米紙浸暖水5秒，放在砧板上。
    7.在米紙中央位置，放上檬粉、溫室青瓜、甘筍及牛肉，捲起切半，即成。

    吳耀芬（Kathy）認可營養師〈香港營養師學會〉
    「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。