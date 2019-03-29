營事檔案 ：輕盈冷盤 口感涼快
春日天氣時寒時暖，當天氣暖和時，還道夏天已經來臨！以下兩個食譜都是輕盈冷盤，非常適合最近悶熱潮濕的天氣，在口感上涼快一點。最重要是，這兩款食譜的食材都含有非常豐富的營養，值得大家參考。
【南瓜可作主食】
南瓜含有豐富的碳水化合物，可代替白飯作為主食，其鉀含量高，可有助去水腫，並有降血壓之效。橙黃色的南瓜肉含有豐富胡蘿蔔素，可在身體中轉化為維他命A，除了有抗氧化的功效，也可以改善眼乾，維持眼睛健康。胡蘿蔔素屬脂溶性，和適量的油分一同進食，可增加其吸收率。番薯的話，我會選擇紫薯，含有豐富膳食纖維和花青素。花青素是一種紫色的水溶性色素，是高效抗氧化劑，可以抵抗衰老和提高皮膚的健康。
【越南米紙夠低卡】
越南米紙的卡路里低，脂肪含量近乎零，是健康瘦身之選。米紙卷加入了檬粉，適當地增加了碳水化合物的含量，為身體提供能量。牛肉含有豐富優質蛋白質，也含有豐富鐵質，有助身體製造紅血球，有補血之效。青瓜含有豐富膳食纖維，可增加飽肚感。
【南瓜乳酪蛋沙律】
材料︰
南瓜 1/4個
番薯 1條
紫洋葱 1/4個
蛋 2隻
調味料
低脂乳酪 4湯匙
橄欖油 2茶匙
鹽 適量
胡椒粉 適量
做法
1.南瓜和番薯去皮、切粒，蒸熟後待變軟，備用。
2.把雞蛋烚熟，剝蛋殼，然後把雞蛋壓成碎蛋。
3.紫洋葱切細粒，並過鑊快炒，然後熄火，趁熱時加入南瓜、番薯及碎蛋快手拌勻。
4.待涼後加入調味料拌勻即可。
【越式牛肉米紙卷】
材料︰
瘦牛肉 100克
越南米紙 4張
溫室青瓜 1條
甘荀 1/3條
檬粉 1.5碗
酸辣汁
白醋 1/2湯匙
魚露 1湯匙
青檸汁 1湯匙
蒜頭 2個
辣椒 1個
糖 1茶匙
醃料
鹽 適量
黑胡椒 適量
做法
1.將溫室青瓜及甘筍去皮、切絲。
2.牛肉用鹽及黑胡椒醃15分鐘，備用。
3.調好酸辣汁。
4.煮滾一鍋水，加入檬粉煮2分鐘，撈起過冷河備用。
5.用中火燒熱鍋，加少許油，然後加入牛肉煎熟。
6.將米紙浸暖水5秒，放在砧板上。
7.在米紙中央位置，放上檬粉、溫室青瓜、甘筍及牛肉，捲起切半，即成。
吳耀芬（Kathy）認可營養師〈香港營養師學會〉
「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。