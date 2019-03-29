五色戰隊之選　Supreme x The North Face

作為一位Supreme Fans，每季最期待當然係有機會入手到Box Logo Tee、Crewneck或者Hoodie，但Box Logo單品唔係季季有，相反Supreme與The North Face攜手打造的聯名系列就差不多季季現身，2007年春夏開始合作至今十多年，只有三季（07F/W、09S/S及09F/W）無推出聯名系列，到近年更直頭一季出兩轉，雖然雙方合作頻繁，但仍無阻呢個王牌聯名系列成為大家追捧對象。



今個春夏，Supreme x The North Face聯名系列就一如過往都是以Mountain Parka褸款作主打，而同步更有Mountain Pants、Denali Fleece Jacket、Base Camp Duffle Bag、Organizer、6-Panel、Horizon Breeze Hat及Denali Fleece Blanket，而且全部均採用大大隻字的Arc Logo設計，加埋五色設計夠晒高收視，所以你話有咩辦法大家唔爭崩頭搶住買！溫馨提示，呢個系列已於紐約、布魯克林、洛杉磯、倫敦、巴黎專門店及Online Store正式開賣，日本地區六間專門店就要等到3月30日先正式開賣，點樣可以入手就自己諗計！