FoodieCurly鬈毛妹：深圳「呃Like」餐廳

說到觀瀾湖，也許大家的印象都是打高球，沒錯，這裏擁有全球最大的高球會，綠草如茵，來打高球確是一流，但其實園區近年亦銳意發展親子路線，裏面的生態園有很多親子玩樂設施，如摩天輪、太空漫步、海盜船、碰碰車、木馬等等，現在至4月21日還在舉行大型燈光展，所以我都來了個「深圳打卡之旅」。



園區很大，吃的東西也多，人氣食肆如探魚、清暉小苑、九毛九、張小姐炒酸奶等都可以在商場內找到，我今天則向大家推介兩間「呃Like」餐廳，希望你都會喜歡：

一、蔓花園：這是一間花店，也是一間Cafe，可想而知環境是非常「IG-able」，一室的花束與香氣，加上偌大的書架，充滿文藝氣息，不說不知，這裏還曾奪得「最美花店Top 10」獎項，全深圳只此一家，故是十分人氣的打卡餐廳。



食物方面比較簡單，有意粉、蛋糕等，我們這天下午來到，叫了一桌子的蛋糕與花茶，蛋糕造型很可愛：草莓、玫瑰等等，害得大家都在瘋狂拍照，十分忙碌。

二、駿豪軒：以為中菜廳就不會搞「花臣」？少年你太年輕了，前菜就已經叫人驚艷，一味「冰鎮梅子番茄」，碟子上以食用色素繪畫了一個粵劇花旦，栩栩如生，十分精緻；另一味「鴛鴦神仙魚球」則是超誇張的兩層架，上層是個立體花旦公仔，底下則是一魚兩食，一蒸一炸，各有特色。



私心推薦的美食還有「北京片皮鴨」，餐廳選用了180天、八斤重左右的嫩鴨，以果木燒製，皮脆肉嫩，除可配薄餅吃，還會炒成肉鬆配生菜；另一道「錦繡芙蓉山桃膠」亦很特別，平時桃膠多做糖水，大廚則模倣大良炒鮮奶，以蛋清、蝦仁、帶子、桃膠煮成鹹食，美味之餘，還有清熱止渴、養顏抗老等功效。



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