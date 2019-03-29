平成日劇經典對白（金句篇）令人回味的名言

上回跟大家介紹過平成日劇的超經典口頭禪，其實出色的對白，不一定是洗腦式的，今次介紹一些很經典的金句，有些是治愈心靈，有些令大家茅塞頓開，都值得慢慢細味。



「人生不如意的時候，是上帝給的長假，這個時候應該好好享受假期。突然有一天假期結束，時來運轉，人生才是真正開始了。」

劇集：《悠長假期》

角色：瀨名秀俊（木村拓哉飾）

簡介：日劇金句中的金句，瀨名這句說話，令小南（山口智子飾）得以重新振作，大家在失意的時候，是否都曾以這句說話來勉勵自己？



「不要因為它的結束而哭，應當為它的發生而笑。」

劇集：《東京愛的故事》

角色：赤名莉香（鈴木保奈美飾）

簡介：《東京愛的故事》之所以成為經典，就是因為結局的不完美，莉香無法和完治（織田裕二飾）走到最後，雖然令人感到遺撼，但至少曾經有過這段刻骨銘心的愛情，就已足夠了。



「公司是用來交朋友的嗎？」

「我的字典裏沒有『不可能』和『加班』！」

劇集：《派遣女王》

角色：大前春子（篠原涼子飾）

簡介：這齣劇集的重點就是，工作和生活是應該分開的，公司不是你的家，同事也不必是好朋友，大家只需要做好分內事，然後準時放工，過回自己的生活吧！



「你們知道這個社會有百分之幾的人過着人人羨慕的生活嗎？只有僅僅的百分之六。在我國，一百人之中只有六人能過上幸福生活。」

劇集：《女王的教室》

角色：阿久津真矢（天海祐希飾）

簡介：社會現實是殘酷的，讓小孩過無憂無慮無壓力的童年，在溫室長大的小孩，將來可以在社會中生存嗎？還是讓他們早點面對現實，早點「裝備」自己，先苦後甜更佳呢？



「下屬的功勞是上司的功績，上司的過錯是下屬的責任！」

劇集：《半澤直樹》

角色：大和田曉（香川照之飾）

簡介：不用多說，每個在職場中拚搏的人，聽到這句話都會感同身受，除非你是老闆啦！



「在考試中，周圍的人不是敵人。考試實際是和自己的鬥爭。」

劇集：《東大特訓班》

角色：櫻木建二（阿部寬飾）

簡介：大家都怕面對考試，以為考試就是「擊敗」其他人，其實考試真真正要超越的是自己。



「據說人生有三種坡道：上坡道、下坡道、沒想到」

劇集：《四重奏》

角色；卷真紀（松隆子飾）

簡介：這是日文「食字」的佳句，難得譯成中文也有點押韻，人生，最難面對的並非順境逆境，因為這些都可以預料得到，可以早作準備，最難面對的，就是意料之外，讓人措手不及的事情。



「別太自戀，我們不是神，只是區區的律師，不可能知道真相的。」

劇集：《Legal High》

角色：古美門研介（堺雅人飾）

簡介：很多以法庭為題材的劇集，都非常熱血，常把「正義」掛在嘴邊，《Legal Hiigh》的古美門卻反其道而行，告訴大家，律師也是人，他們職責其實就是根據法律，為委託人爭取最大權益，僅此而已。



「女人的價值，在於男人的數量。」

劇集：《庶務二課》

角色：坪井千夏（江角真紀子飾）

簡介：這句說話，放在女權日益高漲的今天，好像有點不合時宜，但換個角度看，一個女人，經過感情上的歷練，其實就是好好的一課……其實男士又何嘗不是呢？



「如果想做正確的事，就要變得偉大」

劇集：《跳躍大搜查線》

角色：和久平八郎（碇矢長介飾）

簡介：整套《跳躍大搜查線》的重心，就是要做實事，應該留在前線還是向上爬？其實這是銅板的兩面，有些人喜歡事事親力親為，但也有些人，認為升得愈高，權力愈大，影響才會隨之增大，才能扭轉積弊！