Tamashii Spot玩具新基地　Marvel隊長都撐場

為了讓一眾玩具迷能率先了解到市場上最新的玩具資訊，Bandai於旺角開設最新玩具展覽場Tamashii Spot，以多個專櫃展出大量熱辣到港的人氣玩具，包括鐵甲萬能俠合金、高達、One Piece、幪面超人、美少女戰士、聖鬥士星矢、龍珠等人氣角色Figures等等。此外，更會定期舉行「Touch & Try」活動，玩具迷毋須事先預約，就能親手觸摸及率先試玩各款最新玩具，更深入了解自己的心水產品，加上店內更張貼了新產品推出時間表、日本發售日期以及日圓建議零售價等，讓玩具迷即時與日本同步得到最新資訊。



適逢Marvel Studio女超級英雄電影《Marvel 隊長》大熱上映，Tamashii Spot亦展出全新150mm S.H Figuarts ×《Marvel 隊長》可動Figure，採用ABS混合PVC物料，並以全身塗裝紅藍配色的戰鬥服登場，帶有仿皮質感，手工特別精細，擁有細緻及超高品質，其身上的星星圖案、壓紋線條以及前臂和膝蓋護甲都顯得相當帥氣，盡顯《Marvel 隊長》威風凜凜的一面。身體上各處關節構造均是可動性，關節遍布全身，胸腹位更是分件處理，配件包括握拳、開掌兩隻替換手，另有兩個透明仿特效配件，讓《Marvel 隊長》完美擺出各種帶有躍動感的英姿。