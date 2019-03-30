【玄之又玄】家居安神櫃　4大禁忌

中國人有慎終追遠的優良傳統，因此在家宅擺設神櫃供奉祖先是很平常的事，然而若神櫃放置得不妥當，或會令家人的運程受到影響。以下是安放神櫃的4大禁忌，孝子賢孫們不妨參考一下。





1.勿擺放室外

祖先的神位應安放在家中吉位，神櫃明堂不可太狹促，切勿放在走廊、露台或戶外，因為這些地方的流動性太大。若室內環境太狹窄，容不下神枱，只須將先人遺像放在室內一個清靜的「不動方」，就可以了。



2.勿面向洗手間

祖先安樂，後人才安樂！廁所屬污穢之地，若把神枱放在廁所旁邊或對正廁所，祖先豈會安樂？又如何保祐後人？同樣地，神位應避免與鞋架相近，鞋櫃則問題不大，因為鞋櫃有板隔開。



3.勿被橫樑壓住

橫樑壓着睡床或寫字枱，那份壓迫感令人周身不聚財，己所不欲，勿施於人，當然不可以讓先人處於這樣的位置。同樣地，神位應避免被屋角所射，前方勿置放鏡子與之對照，背後之牆不可不牢靠。



4.勿與神佛平坐

很多善信都把神、佛與祖先安放在同一個神枱，本來祖先與神、佛平起平坐不太好，如果受地方限制，也沒有甚麼大不了，但一定要把神佛放在最高位置，祖先可放在中格，土地神則放在下格。另外，若同一神櫃供奉了佛像，為免冒犯，拜祖先時，不可用葷菜和酒，最好只用花、果、清茶、清水、齋菜、素餅供奉。



