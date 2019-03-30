華潤堂 x OTO產品低至3折印花換購

香港人生活工作繁忙，往往忽視健康的重要性。華潤堂與OTO攜手呈獻4款關注健康產品。依家黎華潤堂消費即可以低至3折換購!由3月29日至6月20日購物每滿$50，即可獲印花一個；逢五、六、日購物滿$150可獲雙倍印花， 儲滿指定數量印花可以低至3折換購OTO產品，包括:「OTO Torch 充電無線手提按摩師」、「OTO護脊按摩背墊」、「OTO 手臂式血壓計」、「OTO 身體水分測脂磅」。依家like埋我地Facebook/wechat ，換購價仲可以即時減$30!

母親節同父親節5,6月就快到啦! 依家儲定印花，換個OTO 產品送俾父母做個孝順子女! 數量有限，換完即止，快啲嚟集齊印花，將佢地統統帶返屋企，按摩鬆一鬆，健康好輕鬆！



OTO Torch 充電式無線手提按摩師 (TR-150)

⦁標準價$1,388

⦁換購方法:會員/非會員:15 /20個印花+換購價$418

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⦁手提按摩器，隨時隨地為身體不同部位按摩，有助紓緩疲勞

⦁備有力度調節

⦁15分鐘自動定時

⦁配備充電底座



OTO 護脊按摩背墊 (BS-002)

⦁標準價$628

⦁換購方法:會員/非會員:15 /20個印花+換購價$328

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⦁為背部提供振動按摩，有助放鬆繃緊的肌肉

⦁可隨意調較力度

⦁隨時隨地在家、寫字樓、車上體驗按摩樂趣



OTO 手臂式血壓計 (BP-1100P)

⦁標準價$680

⦁換購方法:會員/非會員:15 /20個印花+換購價$338

⦁簡單一按式操作

⦁設有不正常心跳顯示

⦁可儲存30個量度記錄

⦁特大顯示屏

⦁4 X AA 鹼性電池



OTO 身體水分測脂磅 (WS-009)

⦁標準價$499

⦁換購方法:會員/非會員:15 /20個印花+換購價$188

⦁可測量身體脂肪及水分率

⦁可輸入8 組資料記錄

⦁設有兩個量度單位可供選擇 (公斤/磅)



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