本地插畫師設計　港式情懷復活蛋

香港人當然要過一個港式味道濃厚的復活節，今個Easter，昂坪市集將設置融合本地文化及復活蛋為主題的戶外特色布置，昂坪360邀請本地著名插畫師Messy Desk （Jane Lee）設計戶外巨型復活蛋裝置，作品採用一貫既豐富多采，又生動可愛、色彩繽紛的設計風格，把代表昂坪360的纜車、大嶼山美景、香港標誌性建築與文化等，一一呈現於約1.6米高的復活蛋上。



在這充滿本港藝術氣息的巨蛋兩旁，亦分別設置了粵劇面譜復活蛋、平安包復活蛋及紅白藍袋圖案復活蛋，四周更綴以可愛小兔造型裝置，令現場洋溢香港情懷及復活節氣氛。另外，在3月30日至4月28日期間，市集每天都會舉行三場港式復活蛋吉祥物萌遊。屆時繪以港式元素圖案的復活蛋，攜同3位穿上香港文化特色舞衣的表演者，一起於市集內「萌遊」，表演活力舞蹈與賓客拍照互動，展示香港特色文化。為啟發小朋友的大創意，活動期間更特設親子手繪復活蛋工作坊，大小朋友可以聯手DIY港式復活蛋，共享親子時光。