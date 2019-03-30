Keith Haring x LACOSTE　衫上重現Pop Art經典

以色彩繽紛藝術風格享負盛名的Keith Haring，早於80年代已經活躍美國街頭，雖然他已離開大家多年（1990年2月16日逝世），但憑着他多年來以簡單線條配以鮮艷用色的藝術作品，Keith Haring的名字，早已和Pop Art畫上等號。是次法國品牌LACOSTE亦特別與這位舉世知名的藝術家（亦即其基金會Keith Haring Foundation ）合作，推出限量版聯名系列，向這位極具前瞻性的藝術家致敬。



Keith Haring x LACOSTE聯名系列推出包括：Polo Shirt、Tee、Shirt、Jacket及Dress等等多款男女裝服飾單品，不同服飾設計就變成大大小小的畫布，分別印上Keith Haring所創作的《Barking Dog》及《Heart》等多幅標誌性畫作，以準確直接方式將兩者結合，讓藝術走進大眾日常生活。