三界五行：善用生肖屬相　改善手機風水

根據個人出生當日的天干確定所屬五行是土，手機機身、屏幕壁紙、社交平台頭像的五行，避木、避水，因為木克土、土克水；宜土、宜火、宜金，自身五行屬土的，用土，土土相旺，可腳踏實地，穩步前進；用火，火生土，對事業、財運都大有裨益；用金，土生金，令自己變得隨和、淡定，感到心靈富足。除了根據出生當日的天干五行去改善手機風水外，還可以利用自己生肖屬相與其他生肖的沖合，令手機風水更加好。



生肖屬鼠，避免用馬的圖像，宜用牛、鼠、猴、龍、豬的圖像。生肖屬牛，避免用羊的圖像，宜用鼠、牛、蛇、雞、豬的圖像。生肖屬虎，避免用猴的圖像，宜用豬、虎、馬、狗、龍、兔的圖像。生肖屬兔，避免用雞的圖像，宜用狗、兔、豬、羊、虎、龍的圖像。生肖屬龍，避免用狗的圖像，宜用雞、龍、猴、牛、虎、兔的圖像。生肖屬蛇，避免用豬的圖像，宜用猴、蛇、雞、牛、馬、羊的圖像。



生肖屬馬，避免用鼠的圖像，宜用羊、馬、虎、狗、蛇的圖像。生肖屬羊，避免用牛的圖像，宜用馬、羊、豬、兔、蛇的圖像。生肖屬猴，避免用虎的圖像，宜用蛇、猴、鼠、龍、雞、狗的圖像。生肖屬雞，避忌用兔的圖像，宜用龍、雞、蛇、牛、猴、狗的圖像。生肖屬狗，避免用龍的圖像，宜用兔、狗、虎、馬、猴、雞的圖像。生肖屬豬，避免用蛇的圖像，宜用虎、豬、兔、羊、鼠、牛的圖像。



方向宇