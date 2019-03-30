【Food Stop】軟歐麵包　即係咩呀？

我「美食婷」緊貼飲食潮流，好似近年香港流行軟歐麵包，不少人單聽個名會覺得一頭霧水，麵包點為之軟、硬？與其估估吓，不如搵烘焙界前輩、現為銅鑼灣一間台式軟歐麵包專門店烘焙部經理何耀忠師傅講解一下好過啦。



何師傅指歐洲麵包大致可分為老歐、硬歐和軟歐，當中的分別主要是麵包的軟硬度。老歐麵包不加糖不加牛奶等，經自然發酵帶出酸味，口感偏硬，俄羅斯的Dalieba就是一例。硬歐麵包會加小量糖和牛油，令質感外脆內軟，例子有法國麵包。



至於軟歐麵包，是結合歐式麵包和日本麵包的混合體，用上較硬歐更多的糖和牛油，質感軟綿細密，再加上各式堅果和乾果等，感覺較健康，造型亦較特別，是時下台灣非常流行的麵包款式。要做出好吃的軟歐麵包，就要注重酵母，何師傅指他們會以美國加州有機青提作原材料，於攝氏18度培育，絕對要在無污染的環境下才成功，經7日培養，第8日會發酵成貴腐酵母，再按需要培養出不同的麵種（麵糰）。



紅酒菌種

將貴腐酵母加入麵糰作發酵1日，令麵包散發出自然甜香和酒香，入口超鬆軟，如帶莓味的少女心之戀就是一例。



湯種

特點是質感較黏，一定要加攝氏95度的熱水來搓麵糰，令其保持濕度，烘焗後的質感札當鬆軟，如現時大熱的髒髒包和珍珠包。



老麵種

超過12小時長時間發酵的麵糰，表面很平滑，令麵包散發麥香和微酸，亦能增加彈性，如全麥吐司、麥包等。