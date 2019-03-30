滾軸溜冰好處多　提升兒童專注力

80、90年代仍未有智能電話與社交網站，年輕人消磨時間的最佳節目除了行街睇戲食飯之外，也流行去滾軸溜冰場流連，而後溜及拉龍更是指定動作。不過這項運動在90年代已逐漸式微，就連合規格的場地亦所餘無幾。然而近年又開始見到有小朋友玩滾軸溜冰，原來這項運動很受家長歡迎，但今時今日的滾軸溜冰鞋已由前後兩排滾輪變成單線直排滾輪，究竟兩種鞋有沒有分別？



香港最佳速度運動員、英國速度滾軸溜冰國家記錄保持者袁嘉曦解釋，直排的滾軸溜冰鞋早就成為大勢所趨，主要原因是舊式溜冰鞋軸距離短，全部轆都在腳板底，擺動幅度較大；而直排滾軸溜冰鞋前轆在腳趾前面，後轆則在腳踭後面，跌倒的機會較小亦更安全，初學者自然較易掌握，另一個好處就是毋須在平滑的地面也玩得到。



以前玩滾軸溜冰的主要是青少年，現在讀小學甚至幼稚園的小朋友一樣駕輕就熟，事實上這種運動並無年齡限制，只要懂得平衡又不怕跌就可以學習，而袁嘉曦就認為開始學習的最佳年齡大約是4至6歲。滾軸溜冰之所以受家長歡迎，很大原因是它能夠改善多方面的發展，包括手腳協調能力、專注力、團隊精神以及提升自信與恒心等。表現出色者更可參加公開甚至國際賽事，無論男女都一樣有機會取得好成績。