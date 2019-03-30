商場玩6大STEAM遊戲　學Fun兼備

寓學習於娛樂，是令小朋友掌握知識的最好方法，趁着復活節，一於帶孩子到MCP CENTRAL（新都城中心）的STEAM工廠，邊學邊玩！現場共設6大基地，而遊戲內容集結了STEAM的科學、科技、工程、藝術、數學元素，好似基地一，就利用數學原理計算鏡面折射角度，通過鏡子互相反射的特性，營造鏡中鏡無限延伸效果，再配上不同的光影藝術，想要影相「呃Like」，絕對無難度。基地二則為百變化學實驗室，為學員們解構液體濃密度的差異。



至於基地三和四同樣以工程為主題，前者會探討槓桿原理引證地球移動，而後者則會帶大家認識齒輪原理，透過用小手左右轉動，看看大大小小的齒輪如何互相配合，加快工作效率。喜歡藝術的朋友，就不要錯過基地五，屆時學員們將可化身成「畫蛋奇兵」，在平板電腦上繪畫設計圖案，然後交由技術人員將它印製成環保袋，有趣極了。來到最後一站，大家可以體驗近年遊戲的新科技，試玩小太空人星際穿梭的VR Game，探索火星的奧秘。



玩樂之餘，大家亦不妨逛逛於活動期間特設的復活快閃店，場內將引入台灣品牌「賽先生科學工廠」的科學禮品，包含各式DIY系列遊戲、益智解謎玩具、日常科學原理應用遊戲等，接近百款的新奇有趣科學產品。



MCP 新都城中心「創意彩蛋科學基地」主題裝置

日期︰3月30日至4月28日

時間︰10:00am-10:00pm

地點︰MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場