本日日本：teamLab今次玩浪奔浪流

鍾意睇展覽的朋友，一定有聽過日本知名數碼藝術團隊teamLab的大名吧！該團隊主打利用最新的數碼科技，炮製既悅目又充滿互動效果的藝術展品，簡單講好睇又好玩，在世界多地舉行的展覽都大受歡迎。而teamLab啱啱宣布，將於8月9日至9月1日在石川縣金澤市的金澤21世紀美術館舉行「teamLab於永遠之海飄浮無常的花」展覽。今次會展出4個作品，其中的「Black Waves：迷失、沉浸與重生」，是一個呈現波浪連續不斷地形成的大型裝置，多個畫面呈現出的波浪猶如一氣呵成的書法般連接起來，雖然是以平面呈現，透過電腦空間模擬水的流動來築構出的波浪畫面，卻彷彿讓訪客一同浸沒在海浪中，洶湧澎湃到令人忍唔住要唱番句浪奔浪流呀。



另外的「生死無止盡，不為所控卻能共生」，所展示的影像花兒會隨住現實世界的時間推移，誕生、結苞、盛開，隨後散落、枯萎、死去，不斷延續誕生與死滅的循環，而且畫面並不重複，感覺相當淒美。還有以全新的方式在空間呈現書法的「反轉無分別-Black White」，及訪客在紙上繪畫的花朵在牆上誕生，並不斷擴展蔓延的「Graffiti Flowers Blooming」，保證叫你大開眼界。



teamLab於永遠之海飄浮無常的花

日期：8月9日至9月1日

地址：石川縣金澤市廣坂1-2-1金澤21世紀美術館

開放時間：10:00am~6:00pm（逢周五、六至8:00pm）