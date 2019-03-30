XPower車用配件　極速充電

揸車時手機電量不足，但車程一般都係半小時至一小時，確實唔夠時間為手機電量「補給」。本地品牌XPower最近就推出兩款車用配件，分別是無線充電手機架CMM以及車用充電器CC3QD，同樣支援快速充電技術，瞬間為手機等Gadgets回復電量！



CMM磁力快拆

CMM無線充電手機架用法簡單，圓形的無線充電底座設有磁石，只要將附送的環狀金屬片黏上手機背面後，機背靠近底座時就會被磁力吸附，即場以重達201g的Galaxy Note 9試用，磁力夠大，相當穩陣。底座則可安裝兩款附送的支架，真空玻璃吸盤可以調校上下角度以及支架長短，而冷氣風口夾採用全新設計，以螺絲調校風口夾鬆緊，加上額外的托片，比同類支架更穩固。CMM對應最高9V/2A輸入，可以輸出5W、7.5W或10W無線輸出，iPhone XS Max抑或Galaxy S10+等都可以最高速無線充電。



CC3QD新增PD插口

車用充電器CC3QD用上大路設計，鋁合金物料則加強耐用度。提供3個插口，分別兩個USB以及一個USB-C，當中最上方的USB橙色插口對應Quick Charge 3.0技術，支援最高12V/1.5A，另一個白色USB插口則支援最高5V/2.4A。至於USB-C插口，兼容Power Delivery（PD）技術，最高支援12V/1.5A，令CC3QD總輸出達48W，同時為幾件Gadgets充電都唔怕拖慢！

