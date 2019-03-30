全新「Urban Playgrounds」藝術展　邀請你隨時玩樂

抓住藝術3月的尾巴，到太古ArtisTree參觀全新雙人互動展覽「Urban Playgrounds」吧！是次展覽由法國街頭藝術家L'Atlas與奧地利藝術家Willi Dorner共同創作，把ArtisTree變成遊樂迷宮，穿插於兩位大師的藝術作品之中，玩轉每個角落。



展覽焦點之一，絕對是迷宮牆上的34幅攝影作品，記錄了兩位藝術家在不同時期、但相同城市所留下的藝術足迹，觀者可由不同視角出發，多角度了解該城市之餘，亦能感受二人在創作上的異同。此外，Dorner的人體雕塑表演同樣甚具特色，身穿色彩繽紛衣服的表演者，化身成人體積木四處游走，在不同地點互相纏繞與堆疊，形成有趣畫面。在展覽期間的星期五，太古坊更備有由年輕創業家TEEMTONE營運的雪糕車，供應期間限定的全新「彩虹」口味雪糕，呼應這個充滿玩味的展覽。



Urban Playgrounds

日期：即日至4月12日

時間：12:00pm-10:00pm（最後入場時間為9:00pm）

地點：鰂魚涌太古坊康橋大廈1樓ArtisTree

費用：免費入場，須在Taikoo Social登記參觀