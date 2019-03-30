值得入手？　第2代AirPods開箱實測！

第2代AirPods沿用白色包裝，盒面是耳機相片，盒底則是充電盒樣子，並可從標籤上的型號辨別所屬版本，例如2019年版是A2032、A2031，而2017年推出的第1代AirPods則是A1523、A1722，選購時咪買錯！



今次受測的是無線充電盒版本，包裝內有耳機、充電盒、Lightning連接線及簡單說明書。耳機跟上代完全沒有分別，兩代放埋一齊很容易造成混淆。不過新舊耳機無法混合使用，若將第1代與第2代各自一邊放入充電盒，LED指示燈會由綠色變成長閃橙色，系統也會顯示為「不匹配的AirPods」，有助用戶分辨新舊。



音色方面，如同上代它的中音細緻，分析力強，人聲與樂器聲俱清，大聲時隔音不俗。缺點是下潛力一般，低音有點「到喉唔到肺」。至於講電話漏音問題基乎沒有，雜音亦不多，相當清晰。官方更指用上H1晶片後，通話時間比上代提升50%，並同時減少遊戲音信延遲達30%，打機聲畫更同步。



新版AirPods提供聲控Siri功能，戴上後講句「喂Siri」就能發出指令，用來換歌、打電話、調校音量或問天氣都得，比上代用手指觸碰耳機叫出Siri，現在操作要較為靈活方便。實測細細聲講都有反應，也可在耳機直接聽到回應，搭車時使用就唔怕嘈親人！



聲控Siri以外，第2代AirPods另一賣點是可連全新的無線充電盒一起購買，後者兼容Qi標準，放於充電板上就能無線充電，並能夠配合第1代使用。另外，用於顯示充電狀態的LED指示燈，也由盒內移至盒外，方便無線充電時查看。至於充電速度，放在10W充電板上，10分鐘可為耳機及充電盒增加6%電左右，速度尚可接受。當然若心急要用的話，還是插上Lightninig線充電啦！



第2代AirPods連標準充電盒的定價跟上代相若，加多$300便有無線充電盒，從未擁有AirPods的話確實值得入手。然而若已有第1代，鑑於音色、外形沒有不同，又沒有新顏色，除非追求更長的使用時間，否則升級的誘因似乎細了點。



