東沖有料到：去曼谷旅行行書局

可能你心裏不禁會諗：「有冇搞錯呀？做乜要行泰國的書局？」原因好簡單，事關在這裏的書局，你會找到一些香港難以買到的書。話說日本鼎鼎大名的紀伊國屋書店在曼谷開設了幾間分店，並各有不同特色。例如位於EmQuartier和CentralWorld旁伊勢丹樓上的兩間書店，店內除了有當地出版的英文及泰文書籍，更有好多來自世界各地的英文書刊，甚至連日本雜誌及動漫相關書本都有，而且雜誌更相當Updated，是哈日迷買書的不二之選。



另外在Siam Paragon的分店則沒有日本書賣，反而有很多來自台灣及香港的出版書本（就連小弟的旅遊書亦買得到，哈哈），與此同時，亦有很多美國DC及Marvel的超級英雄漫畫，藏書量比其他分店要多，種類亦算多元化。居泰港人如果想訂閱一些台灣、國內及香港書籍，亦可透過服務中心訂閱。更重要的是，店舖還有很多泰國出版的書籍，有英文的亦有泰文的，當中包括了介紹泰國旅遊景點及飲食的書本，加上還有附屬的咖啡店，我不時也會在此喝咖啡食多士。



若下次到泰國旅行，想尋找美國漫畫及日本書籍的話，都可到紀伊國屋書店找找，但記住別去錯分店啊。



胡慧沖