【地靈人美】出口亞梨沙　迷醉小荷蘭花海

春天來臨，正是百花綻放之時，對於好多日本人嚟講，此時正屆賞櫻好時節，但係喺日本除咗櫻花正於近期盛放，仲有其他鮮花盛放形成花海，此處就係位於日本長崎縣佐世保市，被稱為日本小荷蘭嘅豪斯登堡主題公園喇。



最近，身材一流又氣質端莊娟好嘅美女記者出口亞梨沙，就去到呢個小荷蘭暢遊一番，仲沉醉於欣賞該處各種仿荷蘭建築，如風車以及具歐陸特色嘅街道，不過相信亞梨沙最鍾意都係欣賞色彩艷麗且廣闊非常嘅鬱金香花海喇！出口亞梨沙雖然係一位電視台女記者同主持，但係近年亦以寫真女郎身份作性感演出，將其驕人上圍盡情展露，唔知亞梨沙會唔會因為見豪斯登堡主題公園呢度咁靚，下次拍寫真集會嚟到呢度取景呢？



豪斯登堡主題公園位於長崎縣佐世保市，當中嘅各種仿荷蘭式建築，故有小荷蘭之稱。當然，荷蘭村的出現也不是偶然，皆因長崎在日本江戶時代名為肥前國，在1641年到1859年期間，肥前國的出島是荷蘭商館所在地，荷蘭商人亦在此與日本通商，是鎖國政策期間，日本對西方開放的唯一窗口。