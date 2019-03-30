【決性11點】中女絲襪谷：男人都鍾意砌？

「好爆呀，東哥單嘢你哋知唔知？」肥比

「你話有差佬上屋企？小朱爆咗畀我知啦」阿田

「咩事？」艾美美



「啪啪聲太大畀人投訴？」Joe君

「痴線，唔係~」肥比

「唔通係家暴？」艾美美

「近啦」阿田

「唔係掛？佢平時都唔多出聲、斯斯文文」艾美美

「呢啲咪斯文敗類囉」Joe君

「Joe君，你又估錯喎」肥比

「唔通佢先係受害者？」艾美美

「中晒！」阿田



「唔係掛？男人老狗畀人家暴？」Joe君

「據聞為咗捍衞個人興趣！」肥比

「好似話佢老婆唔覺意掉咗佢某件模型，東哥發現之後發晒癲」阿田

「為咗模型？你話絕版AV片同寫真就話啫~」Joe君

「你唔明架啦，啲男人其實咪又係細路嚟，佢哋啲所謂收藏你咪亂搞呀。」艾美美

「都係呀，我男朋友都唔畀我亂掂佢屋企啲首辦公仔架。」肥比



「但係點搞到佢畀人打？」Joe君

「因為當時東哥好嬲，作狀想掉佢老婆啲名牌手袋落街，佢老婆咪一嘢攞起支香水車過去，東哥咪中頭獎囉~」阿田



「嘩，好激呀！」艾美美

「好彩係皮外傷，因為太嘈啲鄰居咪報警囉」阿田

「你又知得咁清楚？你瞓喺佢床下底？」Joe君

「咩啫，小朱八畀我聽架！」阿田

「佢又八得幾詳細喎」Joe君

「因為佢兩個成日靜雞雞去買模型，好Fd架！」阿田

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