你記得張國榮這幾個MV的女主角嗎？

轉眼間，又快到令人難過的4月1日，腦海裏自自然然會想起張國榮的歌曲，還有哥哥的多個經典MV。



在八十年代，是MV興起的時代，大家聽歌之餘，也會留意MV。那時TVB還會花心思和誠意去拍攝MV，又找來年輕貌美的新秀來當MV主角，令每個MV都是那麼賞心悅目。其中張國榮的多個MV，如今再看，還是令人回味不已。



第一個要講的，當然是令他走紅的《Monica》，女主角是吳家麗，她在TVB沒有太多機會了，只能做些邪牌角色，反而後來在電影界發展更佳，不過她這種帶點邪味的形象，又正好跟《Monica》匹配，足見當時MV的選角並非是是旦旦的！



接着是《戀愛交叉》，女主角是大家熟悉的吳君如，大家都知，吳君如出道時，走的並不是後來的大笑姑婆路線，而是行「小花」路線，不過今天大家再看《戀愛交义》，明明吳君如演出很認真，但大家還是忍不住想笑。



至於《第一次》，女主角是曾華倩，她拍這個MV時，仍是《430穿梭機》主持，還未當上女主角，不過這種嫩口的味道，又的確跟「第一次」很夾喎！



最後說的是《為你鍾情》，這次當女主角的可不是藝訓班的新人，而是那時已經很紅的梅艷芳，二人在MV中還有輕吻的場面，如今再看二人的演出，不禁叫人唏噓！



《Monica》

網址：https://www.youtube.com/watch?v=DrObw7s56i4

《戀愛交义》

網址：https://www.youtube.com/watch?v=u5bvB4SlpRI

《第一次》

網址：https://www.youtube.com/watch?v=0PlITSZp2SI

《為你鍾情》

網址：https://www.youtube.com/watch?v=s3d7uH9jaV0