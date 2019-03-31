【兒樂事】締造溫馨回憶　童遊小貼士

不少媽媽經歷完懷孕、坐月、餵夜奶等階段後，眼見BB都日漸長大，便心思思想帶BB去旅行，希望為一家人締造溫馨又開心的回憶，然而出發前一定要做足準備，由選擇旅行地點到坐飛機，甚至嬰孩睡覺等問題，一點都不能馬虎。今次就為大家準備「童遊」小貼士，讓新手父母和孩子也有一個輕鬆難忘的旅程。





1.短行程較佳

首次帶嬰幼兒旅行，應設定較短日程為佳，而地點可選擇台北、大阪等地，一來機程較短，二來生活設施齊備，交通亦非常便利，而且有很多適合親子玩樂的地方。



2.帶備嬰兒車

不少父母眼見子女已識行識走，便不帶嬰兒車去旅行，其實旅行期間要外出的時間比較長，幼童的體力未必足夠應付，所以應帶備輕巧的嬰兒車，既可讓孩童在車上休息睡覺，亦能用來置放物品。



3.上機前放電

部分父母或會擔心子女在飛機上東奔西跑、會滋擾乘客，其實大部分國際機場均設有兒童遊樂設施，父母可讓子女在上機前「放電」，上機後他們體力大減，自然會坐定定。同時，可帶備子女喜歡的玩具、圖書，讓他們在飛機上解悶、打發時間。



4.奶嘴解耳痛

由於機艙內的空氣乾燥兼氣壓低，所以飛機起降時孩子的耳朵或會產生不舒服的感覺，即耳仔痛，父母可為年幼的嬰孩預備奶嘴給他們吸啜，又或上機後向機艙服務員拿熱水開奶，如3歲以上的小孩，父母可為他們預備即食果蓉、糖果等，以紓緩不適。



5.帶陪睡物品

部分孩子或會「認床」，面對酒店的「生保床」會產生不安，故父母宜於出發前帶備一件日常陪伴子女睡覺的物品，如公仔、毛巾等，讓他們可以攬着入睡，增加安全感，較年長的孩子，更可由他們自行挑選，並請他們浴途「照顧」，令他們對旅行有一定期待感而蓋過怕生的情緒。

