【心理測驗】迎接0401　你是整蠱專家嗎？

明日就是愚人節！有否想過戲弄一下朋友？

想整蠱為食的朋友，不如請他吃「慚愧波板糖」，食後大聲講出自己以前所做的錯事；又或者給他「誠實豆沙包」，進食後大講真話。如果想更加激，可以給他兩隻蕉（其實是「遙控電流蕉」），利用遙控發出強勁電流。上述的整蠱道具都是出自經典港產片《整蠱專家》，大家應該不會陌生。究竟你有否擁有整人伎倆，成為現實生活的整蠱專家？一於玩玩以下的心理測駼啦！





【Start】

問題1.你試過整蠱最好的朋友嗎？

試過-->轉去問題2

未試過-->轉去問題3



問題2.當朋友將你的謊言信以為真，你有何反應？

告知對方真相-->轉去問題3

繼續瞞騙對方-->轉去問題4



問題3.「點解你要整蠱我？枉我當你係好朋友！」朋友感到十分生氣，你會如何處理？

撒嬌賴皮-->轉去問題5

真誠道歉-->轉去問題4



問題4.雖然朋友原諒你，但你會否感到內疚？

會-->轉去問題5

不會-->轉去問題6



問題5.當朋友對你說：「其實估到你可能呃我，不過唔拆穿你。」以下哪句會是你的內心說話？

「畀你整蠱返轉頭添！」-->轉去問題6

「做唔到你整蠱技能都唔弱喎！」-->轉去問題7



問題6.之後你又有何計劃？

再次整蠱朋友-->轉去問題7

決定下次朋友聚會時，不跟他說話-->轉去問題8



問題7.你決定再次出擊，整蠱同一位朋友，今次會用甚麼話題？

自己誤墮騙財陷阱-->轉去問題8

另一半有了第三者-->轉去問題9



問題8.知道你的「慘況」後，朋友立即安慰，你有何回應？

繼續裝下去-->轉去問題10

不忍心瞞騙朋友，自己先吃「誠實豆沙包」-->轉去答案A



問題9.為了成功整蠱朋友，你會否花很多心思部署？

會-->轉去答案B

不會-->轉去答案C



問題10.嘗過整蠱別人的滋味，你有何感受？

要隱瞞真相，其實內心挺難忍-->轉去答案D

能夠成功騙倒別人，非常刺激-->轉去答案E





【結果分析】

A.你是快樂被愚者

思想單純的你，恍如落入凡間的小天使，體內一點邪惡細胞也沒有，常是被愚弄的對象，而你亦樂於擔任這個角色。如果說你懂得自娛，以及「愚」人的滋味，絕對是你的寫照。偶爾你也愛作弄別人，但在絕大部分的情況下，你不會是帶頭的那位，只會躲在人群中，協助別人策劃整蠱行動，以分散箇中的罪惡感。



B.你最叻整蠱布局

你不但觀察力敏銳，而且心思細密，最熱衷於任何要動腦筋的事情。你對整人的把戲甚感興趣，卻不甘於了無新意的伎倆，所以會投放不少心思在布局方面，為求令對方嚇到半死。想在愚人節那天整蠱你？絕對是天方夜譚，因為你敏銳的觀察力，別人任何微妙的身體語言，都逃不過你的法眼。



C.被整後你會記仇

有云：「防人之心不可無」，但你對身邊朋友卻毫無防備之心，別人說甚麼，你一定信以為真，難怪經常成為被整的對象。在你眼中，整蠱別人是一個非常不尊重他人的惡劣行為，無論是被人整或整蠱別人，你都非常討厭。如果你被人整蠱，你會立即反臉及直接鬧爆對方，亦會記仇，盤算着有朝一日報復，一雪前恥。



D.你最討厭被人整

「點解又要整蠱我？莫非我好蝦啲？」有人天生一副惡人相，有人卻生得較「林善」，而你就屬於後者，總成為眾人整蠱或欺負的對象。心靈較脆弱的你，多數承受不起大玩笑，所以被整過後，心情變成一潭死水。你認為，透過整蠱而獲得快樂，是最低層次的行為，只有幼稚的人才會幹，所以你絕對不會成為整蠱專家。



E.你是天生整人王

可以用「最緊要好玩」這5個字，來形容你的人生格言。你與生俱來就充滿喜劇細胞，喜歡整蠱別人，而整人方法有時比較無喱頭，可能只得自己笑的很開心，旁人未必知道怎麼回事。愛玩的你，也容易成為別人整蠱的對象。無論是整蠱行動的策劃者，抑或是被整的對象，你都非常享受箇中樂趣，玩笑開得愈大，你就會愈興奮。

