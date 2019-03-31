90周年LEGO　黑白米奇4月啟航

1928年11月18日，米奇於全世界第一套迪士尼有聲動畫《Steamboat Willie》中首次亮相，從此一炮而紅。適逢今年是他90歲的大日子， LEGO特意推出「21317 LEGO Steamboat Willie」，以紀念這套經典的黑白動畫。



此套裝屬於LEGO Ideas系列，100%由玩家自創，也是同系列中第一盒以黑、白、灰為主要顏色的盒裝，當中部分位置再以銀色點綴，別具懷舊感。



作品以動畫中的蒸汽船為主體，忠實呈現船艙、甲板及船底部分，船底更藏有滾輪，向前推會帶動槳陀，並使煙囪上下郁動，重現動畫中蒸汽船噴出濃煙一幕。其他位置也見細心，例如駕駛艙如實設有船舵，船艉有取笑米奇的鸚鵡，又有用來懲罸米奇的馬鈴薯筒等等。另外，船身旁邊印有S.S.Willie及1928以紀念《Steamboat Willie》的製造年份，處處見心思。



人仔有米奇及米妮2款，同樣黑白色，並加入銀色裝飾作點綴，加上結他及樂譜，比常見的MiniFigure更具味道。「21317 LEGO Steamboat Willie」將於4月1日於LEGO Certified Store限定發售。