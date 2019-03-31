點解呢個卷蛋怪怪哋？

趁愚人節來臨，西環一間帶韓風的高級歐陸菜餐廳韓籍廚師金勝範師傅（Davin），決定攪攪新意思，將近期大熱的髒髒包改頭換面，利用Flatbread做外皮，再以紅色海綿粉，烤焗至乾身捽碎作粉末。最過癮是餡料來個大變身，唔加忌廉和水果，改用酸味的蔓越莓乾和醃漬蘿蔔片，再配自家製的Ricotta芝士，將看起來似甜品的美食，即時變成鹹鹹酸酸的餐前小點，唔知有幾多人畀佢嘅外表而呃到呢？



紅色海綿粉材料：

蛋2隻

糖2湯匙

麵粉3湯匙

紅色食用色素2克



紅色Flatbread材料：

麵粉160克

糖3克

牛油27克

奶16毫升

紅菜頭片30克



Ricotta 芝士材料：

奶500毫升、

忌廉250毫升

檸檬汁1個

鹽2克



其他材料：

蔓越莓乾30克

醃漬蘿蔔片適量



做法：

1.紅色海綿粉材料攪勻，放入微波爐以中火叮40秒，再放入焗爐以低火烘乾，揉成粉末。

2.Flatbread材料拌勻成麵糰，置室溫2小時，搓平後拮孔，以攝氏200度焗5分鐘。

3.Ricotta 芝士材料混合後，以細火慢煲30分鐘至1小時，凝固後隔水便成芝士。

4.在餅皮上抹勻芝士，放上蔓越莓乾和醃漬蘿蔔片捲起，灑上海綿粉末。