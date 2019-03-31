點解呢個卷蛋怪怪哋？
2019年03月31日 12:30
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利用大熱的髒髒包做主角，外表浪漫粉紅色調，點知一咬落去鹹酸交錯。（蔡浩文攝）
趁愚人節來臨，西環一間帶韓風的高級歐陸菜餐廳韓籍廚師金勝範師傅（Davin），決定攪攪新意思，將近期大熱的髒髒包改頭換面，利用Flatbread做外皮，再以紅色海綿粉，烤焗至乾身捽碎作粉末。最過癮是餡料來個大變身，唔加忌廉和水果，改用酸味的蔓越莓乾和醃漬蘿蔔片，再配自家製的Ricotta芝士，將看起來似甜品的美食，即時變成鹹鹹酸酸的餐前小點，唔知有幾多人畀佢嘅外表而呃到呢？
紅色海綿粉材料：
蛋2隻
糖2湯匙
麵粉3湯匙
紅色食用色素2克
紅色Flatbread材料：
麵粉160克
糖3克
牛油27克
奶16毫升
紅菜頭片30克
Ricotta 芝士材料：
奶500毫升、
忌廉250毫升
檸檬汁1個
鹽2克
其他材料：
蔓越莓乾30克
醃漬蘿蔔片適量
做法：
1.紅色海綿粉材料攪勻，放入微波爐以中火叮40秒，再放入焗爐以低火烘乾，揉成粉末。
2.Flatbread材料拌勻成麵糰，置室溫2小時，搓平後拮孔，以攝氏200度焗5分鐘。
3.Ricotta 芝士材料混合後，以細火慢煲30分鐘至1小時，凝固後隔水便成芝士。
4.在餅皮上抹勻芝士，放上蔓越莓乾和醃漬蘿蔔片捲起，灑上海綿粉末。