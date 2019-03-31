點解呢個卷蛋怪怪哋？

2019年03月31日 12:30
  • 東網電視
    更多新聞短片
    利用大熱的髒髒包做主角，外表浪漫粉紅色調，點知一咬落去鹹酸交錯。（蔡浩文攝）

    趁愚人節來臨，西環一間帶韓風的高級歐陸菜餐廳韓籍廚師金勝範師傅（Davin），決定攪攪新意思，將近期大熱的髒髒包改頭換面，利用Flatbread做外皮，再以紅色海綿粉，烤焗至乾身捽碎作粉末。最過癮是餡料來個大變身，唔加忌廉和水果，改用酸味的蔓越莓乾和醃漬蘿蔔片，再配自家製的Ricotta芝士，將看起來似甜品的美食，即時變成鹹鹹酸酸的餐前小點，唔知有幾多人畀佢嘅外表而呃到呢？

    紅色海綿粉材料：
    蛋2隻
    糖2湯匙
    麵粉3湯匙
    紅色食用色素2克

    紅色Flatbread材料：
    麵粉160克
    糖3克
    牛油27克
    奶16毫升
    紅菜頭片30克

    Ricotta 芝士材料：
    奶500毫升、
    忌廉250毫升
    檸檬汁1個
    鹽2克

    其他材料：
    蔓越莓乾30克
    醃漬蘿蔔片適量

    做法：
    1.紅色海綿粉材料攪勻，放入微波爐以中火叮40秒，再放入焗爐以低火烘乾，揉成粉末。
    2.Flatbread材料拌勻成麵糰，置室溫2小時，搓平後拮孔，以攝氏200度焗5分鐘。
    3.Ricotta 芝士材料混合後，以細火慢煲30分鐘至1小時，凝固後隔水便成芝士。
    4.在餅皮上抹勻芝士，放上蔓越莓乾和醃漬蘿蔔片捲起，灑上海綿粉末。