倉敷兒島　一街「牛記」高高掛

牛仔褲，即使再少穿，也總有兩條放衣櫃吧？如你來到日本岡山縣倉敷市兒島，很可能會勾起你昔日天天「老牛」的回憶，此處是日本牛仔褲的發源地，現化成了「兒島牛仔褲街」，不但牛仔褲處處，還有日本第一家牛仔褲博物館。牛仔褲街距離JR兒島站約有15分鐘步程，如不想走太累，可在倉敷市兒島產業振興中心租單車代步前往，那裏單車都用「牛仔褲」風格作包裝，單車前籃也是以牛仔布造。踏車去到牛仔褲街街口，有大大條牛仔褲作招牌，很難會認錯；走進街內，目測有約30間咖啡店、雜貨店在，不過更搶眼是街角四處的粉飾，不但水渠蓋、汽水機都被「牛仔褲風」粉裝，就是抬高頭，也隨時見到有一整排牛仔褲高高掛，拍照打卡也打到你手軟。



牛仔褲街重點，當然是Betty Smith的總部，它是日本第一家製作女性牛仔褲的品牌，而於2003年在兒島下之町開設全日本第一間「牛仔褲博物館」，每年吸引約5萬人次來參觀。它分拆作多個細館，最核心為「1號館」，其地下主力介紹在美國創造牛仔褲的歷史，展示了昔日珍貴的牛仔褲型號和材料；登上2樓，更是可度身訂製牛仔褲的地方，從布料到鈕扣都可有選擇，保證成品獨一無二。



在1號館旁還有「牛仔褲縫紉廠」可參觀，自60年代起日本國內牛仔褲便是在這裏誕生，它至今仍繼續生產着牛仔褲及工作服呢。另外不遠處的2號館，在2014年才新開，它集中介紹日本牛仔褲的發展史，展示了日本多個品牌例如「Big John」、「Bobson」及「Betty Smith」昔日的產品，也展示了製作牛仔褲的洗衣機及縫紉機等。如你去到「牛仔褲製作工廠」，你還可親自落手製作牛仔褲或牛仔褲飾品，自己鈕扣、鉚釘自己挑，好有滿足感。最後當然別忘了到Betty Smith的陳列室商店，選購它最新最靚的牛仔褲產品，送禮或自用都抵。



Betty Smith 牛仔褲博物館園區

地址：岡山縣倉敷市兒島下之町5丁目2番70號

營業時間：9:00am-6:00pm

網址：http://betty.co.jp/village/

交通：從JR岡山站瀨戶大橋線（小島行或高松行）乘車，JR兒島站落車，乘坐巴士車或出租車約15分鐘



兒島牛仔褲街

網址：http://jeans-street.com/



嗚謝：JNTO日本國家旅遊局、2019日本香港觀光年