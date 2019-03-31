三界五行：慎選手機頭像

手機風水與家居風水原則相同，避免用與自己生肖屬相的動物，也不能用猛獸，以免被殺氣所傷，尤其是兇惡的獅子、老虎、豹、鱷魚、毒蛇、惡犬、豺狼。如果用與自己生肖屬相配合的十二生肖做頭像，就要選用美觀善良的品種，例如老鼠，可以用卡通老鼠，勿用過街老鼠。牛，可以用青牛、乳牛，或舐犢情深母子圖，勿用鬥牛，尤其是被刺死或屠宰的。老虎，要慎用，切勿用張開血盆大口，可用活潑可愛小虎。蛇也要慎用，可用寵物蛇或卡通蛇。其他生肖也要用活潑可愛的圖片。



切勿用已故人像做手機版頭，無論是自己親友或者領袖、偉人、明星、偶像都不適宜，因為已經陰陽相隔，塵歸塵，土歸土，不宜掛在家中，也不宜存放在手機內。不愉快經歷，例如留醫，或探病、弔喪、犯官非、意外受傷的相片，都不宜做手機圖像。尤其是社交平台的頭像，此舉除了增加負能量外，也須考慮與你聊天的親友感受。



和家人的相片也避免做手機壁紙，因為開機壁紙相當於家居大門，現實生活中，相信沒有甚麼人把自己相片貼在家門外面。把自己或家人的相片做手機社交平台的頭像，即使不信風水，也不適宜，以免被歹徒盜用來詐騙、勒索。



鬼鬼怪怪、恐怖圖片、殺人武器都不宜做手機版頭，以免引致自己和家人不必要恐慌，用刀槍向自己或親友，真的大吉利是。

方向宇