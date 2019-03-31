smart forfour　電動新世代

smart電動車抵港，這款smart forfour Electric Drive以4座位布局，車廂仍保留着smart的特色，駕駛席右方加配了電量顯示儀錶，讓駕駛者可以即時知道餘下電量。無論是4座位或2座位，動力都是源自同一台電動馬達，可輸出最大82kW馬力及160Nm扭力，當然還有是一台17.6kWh的鋰離子電池，同時亦配備了7kW充電功率的內置充電器，使用快速充電可在2.5小時便回復80%電量，對於用家而言，電動車的續航能力當然是最重要，而這台smart forfour電動車的最高續航能力達到154km之高，足以應付日常香港的路況，加上它配備了ECO節能行車模式，那就更能減低電力消耗了。



規格表

車型：四座位電動車

動力：17.6kWh鋰電池及單獨激活三相同步電動馬達

馬力：82kW

扭力：160Nm

續航能力：139-154km

車身體積：3,495×1,665×1,554mm（長×闊×高）

車重：1,200kg