【Food Stop】春茶營養高　但千祈咪亂飲

我「美食婷」一向注重養生之道，品茗有助靜心，不同種類的茶湯各有功效，近日春茶上市，我就特別請教尖沙咀一間老字號茶葉專門店國家級評茶師Ann，教我同家精選靚茶。



Ann指茶樹於冬天時儲存了不少養分，來到春天採製茶葉，成品自然最有營養，春茶當中又以綠茶和白茶最為搶手，青茶則約於5月上市，她一口氣以6款茶的種類作例子，為大家講解各項茶飲的宜忌。



1. 綠茶

為未發酵的茶類，保留最多營養，含豐富氨基酸和茶多酚等成分，龍井、碧螺春、安吉白茶等都屬此類。有抗氧化、抗衰老的功效，想皮膚好、愛健康的人士不妨多飲用，另外，經常食煙的人也可多飲茶，有減低尼古丁對身體的損害，並增加抵抗力。但要留意，綠茶性寒涼、咖啡鹼含量亦相當高，如果有失眠、心跳加速的人士，就要分外留意。



2. 白茶

屬輕發酵茶，包括有銀針白毫、白牡丹和壽眉等，營養價值豐富，可清心降火，偏寒涼，若食得太多熱氣食物、喉嚨痛、睡眠不足，甚至感冒初起，也可以沖泡一杯濃濃的白茶來飲用，都有正面的作用。至於女士在經期中和容易失眠的人也要分外小心飲用。



3. 青茶

屬半發酵茶，如鐵觀音、烏龍、大紅袍等皆是，其鹼性、礦物質和重單寧的成分，對分解脂肪很有功效，年輕人吃得多大魚大肉，飲一杯可去油膩消滯。但如胃部有毛病或較弱的人，不能受太大刺激，故要飲用就要適中，不能過濃，亦不宜空腹。



4. 黑茶

屬後發酵茶，最為人熟悉的是普洱，性溫，養胃健脾，可謂老少咸宜，胃弱的朋友都啱飲，要留意的是普洱有青餅和熟餅的分別。青餅是指未經後發酵的生茶，故其性質和綠茶差不多，熟餅或存放很多年的青餅才是性溫，選擇時要小心。老人家於晚上亦不宜沖泡過濃的茶湯和飲用過量。由於茶湯較深色，很易令牙齒有茶漬，建議飲用後，飲多杯清水作漱口用，有助減少茶漬。



5. 紅茶

全發酵茶，如金駿眉、雲南功夫紅茶（滇紅）、祁門紅茶等，性偏溫，能暖胃益脾、促進血液循環，經常在辦公室坐足一日的OL、體寒和手腳冰冷的一族就最啱飲；貧血人士就不建議飲用。



6.花茶

沖泡後會散發出不同的芳香，令人振奮精神、去悶解鬱、寧神放鬆。不同的花茶各有功效，如茉莉可減壓、紓緩經前情緖不安等。桂花能暖胃，菊花清肝明目，最啱經常有肝火或捱夜的男士飲用。而玫瑰花則能促進血液循環，女士飲用可令面色紅潤些，皮膚白裏透紅。