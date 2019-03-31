親子室內玩樂場　殺入銅鑼灣

Yeah！又有新的親子室內玩樂場開幕，今次更是位處銅鑼灣核心地帶，大家玩樂後還可在附近Shopping呢！美國冒險樂園旗下新店Planet J Hong Kong佔地一萬平方呎，一站式網羅了各種最潮玩意，為各位潮爸潮媽及小朋友提供最新的遊樂體驗。當中大熱玩意包括Beat Saber街機、VR Zone、Crazy Cart飄移賽車等。



Beat Saber早前於外國推出，即時引起狂熱，其讓玩家在VR虛擬空間中，猶如光劍武士般使用光劍切削「節奏方塊」，身體亦要按遊戲需要上下左右動作，全身投入音樂節奏，享受前所未有的遊戲體驗及樂趣，現於Planet J Hong Kong進行全港首發；而Crazy Cart賽車場面積逾千平方呎，讓各位大小車手盡情駕駛飄移小賽車，一展車技，鬥快鬥甩尾；至於VR Zone則集合多種類型VR遊戲的綜合體驗區，除了適合年輕潮人的流行射擊遊戲，更設有大人細路都啱玩的「橙皮兔與時鐘怪」及「VR迷宮」。



除了多款新式遊戲外，場內當然亦有全天候都極受歡迎的彈跳迷宮、拋彩虹、夾公仔機和遊戲機。其中，彈跳迷宮有多項特色設施，包括神奇水流、球樂寶、發光球池、投影互動遊戲和特大滑梯，配上夢幻的糖果色系波波，絶對會令小朋友們樂而忘返。



模特兒：袁心柔、袁昊霖、Edwina（2indigo）、陳正曦、陳正謙