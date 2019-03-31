順Phone快遞：【內附聲明】官方證實！AirPower正式取消

Apple於2017年9月發布的無線充電板AirPower，但推出日期一再延遲。最近終於再有新消息，不過對於用家們就未必是好消息，皆因Apple硬件工程高級副總裁Dan Riccio於官方聲明表示，AirPower無法符合Apple的高標準，並宣布取消相關項目。事實上AirPower一直備受用家期待，因為可以同時為手機、Apple Watch、AirPod充電盒無線充電，裝置的放置位置亦不受限制，相當方便，而至今仍然未有廠商成功推出同類產品。



聲明如下：

Apple 硬件工程高級副總裁 Dan Riccio 表示，「歷經多次努力的嘗試，我們總結出AirPower 仍無法符合我們的高標準，並已經取消了這個項目。我們誠意向期待這次發布的用戶道歉。我們始終堅信無線是未來發展趨勢，並致力於推動無線體驗的發展。」





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