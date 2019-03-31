鴨脷洲萬五呎新店　藝術家品大晒冷

家居是最私人的空間，可根據主人的喜好、品味布置，塑造出個性化的小天地。位於鴨脷洲的OVO家品店最近完成擴充，空間增至15,000平方呎，提供更舒適的選擇家品體驗，新店並以「家居生活藝術館」作招徠，匯聚多款別具特色、富有質感的大小家品，巧妙地配搭出專屬家居。



【結集特色藝術擺設】

甫進店內，可見裝潢風格較時尚的客、飯廳配搭專區，放置了不同款式的梳化及茶几組合 、餐桌餐椅擺設等，啟發家居布置的靈感，備有多種素材、尺寸及款式等設計任由客人選擇，大部分家品更可度身訂造，滿足客人需要。在專區內的不同角落，可見多款富有藝術感的燈飾、擺設，如由中國藝術家所設計的「大合唱」胖子雕塑、帶有北歐色彩的鹿子混凝紙漿、以雪梨和南瓜等水果造型呈現的素白色樹脂擺設及用作看門口一流的老虎狗雕塑等，為設計簡約的家居增添玩味色彩。



走到店舖的另一邊，空間頓時變得奢華，以深淺不一的木色配搭出優雅感，無論是牆上的仕人畫作、櫃頂的古榆木獅子柁墩還是梳化上的羊毛座墊，都能凸顯家居氣派，並從中流露出醉人的歷史韻味，適合愛古典美的你。另外，如有意為生活空間注入大自然元素，可到綠意生活專區參考花藝擺設的提案，並可訂製由OVOGARDEN花藝師所設計的各種盆景，提升空間活力。若然五花八門的產品令你花多眼亂，不防到店內特設的家居顧問專區，顧問會根據客人要求提供家具諮詢服務，並建議專屬提案，塑造理想家居。