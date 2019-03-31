瑞士彩色樓房　打卡必到！

萊茵河畔施泰因挾名河之名，是高萊茵最漂亮古鎮。說實話，萊茵河畔施泰因的古城不大，遊人從火車站出來，走向河邊，通過橋上的查勒巷（Charregass）入城，市政廳（Rathaus）前一條大街，直通往城西下城門（Untertor）鐘樓，就是主要觀光重地。單從直線距離計算，那條大街約200米，兩旁滿布畫上彩色壁畫樓房，房子下不是精品店就是別致餐廳、雪糕咖啡室，路中間更見不少繁花、噴泉，到處也是拍照打卡點，隨時可在此逗留兩、三小時，那還未計參觀必遊景點如林德烏爾姆歷史博物館（Museum Lindwurm）、聖格奧爾根修道院（Monastery of St. Georgen）等！



萊茵河畔施泰因

地址：（訪客中心）Oberstadt 3 CH-8260 Stein am Rhein

交通：從蘇黎世出發，每小時有四班火車去萊茵河畔施泰因，車程最快為1小時5分鐘，車費由CHF12.7（約HK$100）起。持歐洲火車證或瑞士交通證者免費

網址：http://www.tourismus.steinamrhein.ch