全部只限九龍灣分店　必買8大筍嘢！

又到轉季大減價嘅時候，姊妹們係時候入定貨，現在來九龍灣這個商場享盡8大購物、飲食優惠，一次過滿足肌膚同肚皮，即刻睇吓啱唔啱心水啦！



SOFINA買3送1

優惠：凡購買SOFINA防曬產品，可享買3送1優惠。現選購同一系列防曬產品滿3件，即送1件。（價值：HK$280-HK$390/支）

有效日期：30/3-13/5

Sofina電話（只限九龍灣分店）：2997 3522



AVEDA買3送1

優惠：凡購買AVEDA皇牌天然護髮系列（invati advanced™煥「髮」豐盈套裝、damage remedy™修復受損秀髮套裝、dry remedy™滋養秀髮套裝），可享買3送1優惠。現選購同一系列天然護髮套裝3套，可免費獲贈同一系列套裝1套，每套價值HK$620至HK$660。

有效日期：30/3-13/5

AVEDA電話（只限九龍灣分店）：2997 2294



LUSH買3送1

優惠：現選購任何3件產品，即可憑換領信到德福廣場推廣攤位換領皇牌薄荷清爽面膜自然防腐配方1件（價值HK$110）， 限量50份，換完即止。

有效日期：30/3-13/5

LUSH電話（只限九龍灣分店）：3915 0630



Neal's Yard Remedies買3送1

優惠：凡購買3件沐浴露（200ml），送2支沐浴露旅行裝（每支100ml）（價值HK$210）。

有效日期：30/3-13/5

Neal's Yard Remedies電話（只限九龍灣分店）：3691 8792



Canvas買3送1

優惠：凡購買Canvas奧圖玫瑰極緻嫩肌系列，可享買3送1優惠。（價值HK$320-HK$1,390/件）

有效日期：30/3-13/5

Canvas電話（只限九龍灣分店）：2337 0399



嚐越買3送1

優惠：下午茶套餐，買3送1。（價值HK$36-HK$55）

有效日期：30/3-13/5（不包括公衆假期），只限星期一至五下午茶時段堂食使用。

嚐越電話（只限九龍灣分店）：3694 0329



OUTBACK STEAKHOUSE買3送1

優惠：下午茶套餐，買3送1。（價值HK$56-66）

有效日期：6/4-12/4，下午茶時段堂食使用。

OUTBACK STEAKHOUSE電話（只限九龍灣分店）：3628 3999



MR. STEAK買3送1

優惠：半自助晚餐，買3送1。

有效日期：30/3-12/4（不包括公衆假期），只限星期一至五下午茶時段堂食使用。

MR. STEAK電話（只限九龍灣分店）：2911 0773