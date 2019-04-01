咁大整蠱？迷你熱狗其實係...

唧滿黃綠芥辣嘅熱狗，一啖咬下去，應該是鹹、酸、辣口味才對，但點解食落又脆又甜咁詭異？哈哈，其實是西環一間帶韓風的高級歐陸菜餐廳韓籍廚師金勝範師傅（Davin）整蠱你！Chef Davin特地將馬卡龍唧成長條狀，為求逼真還灑上芝麻粒才焗，讓熱狗包的造型更佳。



至於香腸，其實是朱古力，拼棄茄汁而改用綠茶吉士和熱情果朱古力扮黃、綠芥辣，造型滿分。想趁愚人節整蠱朋友的話，不妨再花點心思包裝，令其變得更似一隻「真」熱狗，入口時感覺更加驚喜。



馬卡龍材料：

杏仁粉75克

蛋白4隻

糖霜75克

水1湯匙

糖4茶匙

橙色食用色素少許

芝麻少許



朱古力香腸材料：

白朱古力200克

忌廉100克

紅色食用色素0.5克



綠茶吉士材料：

牛奶1杯

糖2湯匙

蛋黃2隻

中筋麵粉1湯匙

吉士粉1湯匙、

牛油10克

綠茶粉0.5湯匙



熱情果朱古力材料：

白朱古力150克

熱情果醬10克

忌廉100克

黃色食用色素0.2克



做法：

1.馬卡龍材料中，先混合杏仁粉橙色食用色素、1隻蛋白和糖霜備用。1湯匙水和3湯匙糖煮至攝氏110度的糖漿。3隻蛋加1湯匙糖打發後，加入糖漿打發至杰身，再加入杏仁麵糊拌勻，放入唱唧袋後，唧出長條型後灑芝麻，攝氏145度焗20分鐘。

2.朱古力香腸材料中，白朱古力助溶後，加入食用色素拌勻，倒入約攝氏50度暖忌廉拌勻，待半凝固後後唧出香腸狀，雪凍定型。

3.綠茶吉士材料除牛油外，全部加熱約攝氏86度，熄火落牛油拌勻至吉士狀。

4.熱情果朱古力材料中，白朱古力助溶後加入食用色素，和約攝氏50度暖忌廉拌勻，將熱狗造型砌好後，和綠茶吉士唧上去扮芥辣醬。