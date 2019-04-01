貼心旅人：日本新年號出處　帶你游走《萬葉集》景點

日本新年號出爐，今次的典故來自日本最古老的詩集《萬葉集》！這本詩集，收錄由四世紀至八世紀4,500多首長歌、短歌，共計20卷，現在不少日本地方，仍可找到有關《萬葉集》的景點，今次就由筆者作嚮導，帶大家走訪這些景點。



太宰府

《萬葉集》四千多首詩歌之中，在築紫（即今天的福岡縣）吟詠的詩歌大約有320首。至於這次年號出自大伴旅人的作品，龜年間（724年－729年），大伴旅人以大宰帥的身份至九州的大宰府赴任，與山上憶良共同形成了「筑紫歌壇」，當時在大伴旅人官邸，經常舉行「梅花宴」，西海道各國的官員齊集一堂吟唱和歌，成為一時佳話。

如今，在大宰府政廳遺迹附近，可找到不少跟《萬葉集》有關的景點，其中「万葉歌碑 大伴旅人」便位於九州国立博物館西側，而「万葉歌碑 大弐紀卿」則位於観世音寺4丁目，而在大町公園則可找到「万葉歌碑 山上憶良」，可說整個太宰府，處處都可見有關《萬葉集》的景點，有興趣的朋友也可以到此一遊，感受一點詩意啊。

此外，在太宰府還有輛「旅人列車」，「旅人」之名正是源自大伴旅人，同時還含有環遊太宰府的列車之意。列車外部描繪着太宰府各處觀光名勝與四季花卉，內部則由5種開運紋樣構成，整個空間都瀰漫着日本畫的世界與和式風格。



「万葉歌碑 大伴旅人」

交通：乘坐西日本鐵道太宰府線，在「太宰府站」落車，再步行10分鐘。

「万葉歌碑 大弐紀卿」

交通：乘坐西日本鐵道的天神大牟田線，於「都府樓前站」落車徒步15分鍾；乘坐市營公車MAHOROBA號，於「大宰府政廳遺址」站落車即到。

「万葉歌碑 山上憶良」

交通：乘坐西日本鐵道太宰府線，在「太宰府站」落車，再步行3分鐘。



和倉溫泉

在《萬葉集》中，收錄了473篇了大伴家持的詩歌，亦參與編撰《萬葉集》，而他亦在能登一帶留下了很多和歌。在石川縣能登半島的七尾灣，是一個十分平靜的港灣，在清淨的早晨，水面就像鏡子一樣，無波無風，時間就如靜止一樣，為詩人提供了源源不絕的靈感。如今來到能登的和倉溫泉，便可見到「大伴家持」的歌碑。



「大伴家持歌碑」

交通：乘坐西日本鐵路或能登鐵路的七尾線，於「和倉溫泉站」落車，再轉乘巴士，於「和倉溫泉」落車，徒步10分鐘



奈良

奈良縣是日本的古都，自然也跟《萬葉集》扯上了關係，萬葉文化館便位於萬葉的故鄉——奈良明日香村村頭一棟低矮建築內，是研究以《萬葉集》為中心的日本古代文化的綜合文化設施，展示古代明日香村的歷史、生活資料。

同樣位於奈良的萬葉植物園，就在一之鳥居與春日大社的中間，於昭和7年開園，種植約300種萬葉植物，存在於《萬葉集》的植物，約有8成可在這裏找得到，植物園還將每種植物建立標示圖，例如，植物在萬葉集的名稱等等資訊。每年4月中旬至5月中旬或上旬期間，是賞紫藤花的季節，園內的藤園種植約20種類的藤樹，數量有200棵左右，非常壯觀！



萬葉文化館

交通：乘坐近鐵橿原線在「橿原神宮前站」落車，再換乘巴士，在「萬葉文化館西口」落車。

萬葉植物園

交通：乘坐西日本鐵路大和路線或近鐵奈良線，於「奈良站」落車，轉乘奈良交通巴士，在 「春日大社本殿」站落車。