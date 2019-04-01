環球車事：亂用高燈　隨時罰鑊甘！

一般汽車都有設有高燈（High Beam），雖然照射範圍較遠，但弊處是會影響其他道路使用者，因此法例規定在有街燈或對頭車的情況下不可以用。咁點先叫做低燈呢？《道路交通（車輛構造及保養）規例》寫得好清楚，是「指由裝在車輛的大燈所發出的向下折射，或同時向下及向左折射的光束，其折射程度是任何人如與該車輛處於同一水平面並距離該大燈8米以上，而其眼睛高度離該水平不少於1米時，該光束無論何時都不會使該人目眩。」所以在香港駕駛，基本上都用不着高燈。



相反，外國公路多不設街燈，深夜時分很多駕駛者都會亮起高燈行車，見到有前車或對頭車時才會轉回低燈。成日高/低燈轉換咪好煩？又唔一定嘅，近年好多車廠都推出了類似自動高燈的功能，就如寶馬（BMW）的高燈輔助系統（High Beam Assist），便可透過車內的攝錄機監控對向來車，並對一公里內的的光源作出反應，高/低燈會自動切換，用不着駕駛者操心。有意到外國自駕遊的朋友要多加注意，好多地方對高燈使用都有限制，胡亂使用隨時被罰。