HONDA踩入潮流界？呢鋪真係熱血到過晒界！

HONDA向來都深得日系汽車迷愛戴，不論係「四個轆」定「兩個轆」同樣出名夠晒熱血，「The Power of Dreams」呢句Slogan更加係聽到入晒腦，但你估唔到原來HONDA設計潮流服飾都有一手！是次HONDA就特別用上電單車系列上經典飛翼Logo做設計靈感，推出了一系列Hoodie、Tee及Jacket，仲要加入搶眼迷彩及眼鏡蛇圖案，潮味滿瀉，「H」車Fans真係要買番件。



眼利讀者可能會發現啲衫上面全部係寫住「RHUDE」唔係「HONDA」？恭喜你成功通過視力及智力測試。實情係筆者見今日四月一號愚人節同大家講吓笑啫，呢堆衫的確並唔係出自HONDA，而係由一個成立於2015年的美國潮流品牌RHUDE所推出，品牌主理人Rhuigi Villasenor鍾情街頭文化，不時都會「二次創作」大家耳熟能詳的品牌，好似過往就曾幾推出同Converse One Star及Vans SK8-Hi「孖生兄弟」嘅鞋款，不過今趟就將惡搞魔爪伸向汽車界，所以先得出上述「RHONDA」系列，與此同時今季品牌更有推出一款「Supremo」Hoodie，喺Supreme炒價長期高企下，呢類「致敬款」絕對不愁無買家。