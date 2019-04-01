三界五行：清明時節　提醒你盡孝道！

清明節，自古以來是大節日。中國以孝治國，百行以孝為先，先看看「教」字。左邊是「孝」，這是個象形字，倉頡造字非常到位，而「孝」字更是活靈活現，下邊是子女的子，上邊只有「老」字的上半部分，「老」家下邊的「匕」字不見了，人老了，莫說是寶刀未老，連刀也失去了，刀耕火種，刀用來耕田收割，也用來抵抗外族、野獸侵襲，保衞家園，老人家連刀也沒有，因此要依靠子女，「孝」是甚麽？就是子女把老人家扛在肩膀上，用香港俗語來說，就是「孭上身」！子女小時候，父母用孭帶襁褓，眠乾睡濕，花很多心力財力，才把孩子撫養成人，培育成才，現在子女把父母「孭上身」，「貝」就是贍養，也是花錢花力。



孝敬父母與孝順父母不同，孝順是順從的孝，孝敬是尊敬的孝。孔子的學生子夏問孝。孔子教誨他，「色難！」色，就是態度，孝心在面色上反映出來，是真心？還是「整色整水」裝出來？子女自己知，父母知，天知地知。孔子進一步解釋，為人子女，並非只是聽從父母吩咐和要求，有好的東西，先讓父母吃，這就是孝，因為這樣的孝是低層次的，家中養牲口，也都是按動物的習性去飼養伺候，但對待父母，必須有孝心，否則，和飼養牲口沒有區別。



清明祭祖，拜祭已故親人，發自內心去孝敬。「敬如在」，事死與事生同樣重要。「教」字由「孝」與「文」組成，這就是孝的文化。



方向宇