【暗街燈也在想你】點解哥哥叫哥哥？

原來已經16年，16年前的4月1日，大家都過了一個最傷心的愚人節，哥哥張國榮離開了人世，帶來永恒的思念。關於哥哥的事情，對不少90後甚至00後都會稍見陌生，好簡單，早年大家都叫哥哥Leslie，但後來大家都改口叫他「哥哥」，咁點解哥哥叫哥哥呢？關於「哥哥」的傳說，坊間流傳的版本一直有三個。



1.關王祖賢事

有說二人合作《倩女幽魂》時，來自台灣的王祖賢非常有禮，會以「哥哥」稱呼哥哥，現場的工作人員覺得很好玩，於是不再叫「Leslie」，而是跟着一起叫「哥哥」。



2.關林青霞事

另一說的時間線較遲，據說哥哥與林青霞合作拍《白髮魔女傳》前，一天二人一起去試造型，林青霞靚就真係唔使講，加上要凸顯魔女練霓裳的氣質，其造型靚到連哥哥都忍不住大讚「姐姐你好美！」，林青霞姐姐開心之餘都不忘回敬一句：「哥哥，你也好美！」自此二人便愛以哥哥姐姐稱呼，逐漸這稱號便傳開來…



3.關卓一航事

還有一說法，都是來自《白髮魔女傳》，不過是《白髮魔女傳2》期間。由於哥哥與林青霞的《白髮魔女傳》票房大收，拍續集好像是理所當然事，但因為兩大主角都幾乎無期拍續集，於是《白髮魔女傳2》的故事幾乎由當年一班受注目年輕演員如陳錦鴻、鍾麗緹、萬綺雯等負責。在片場，個個新演員見到哥哥都不知該如何稱呼他，而毫無架子的哥哥便主動請大家叫他「哥哥」，一下子拉近了大家的距離。





【地下傳說版本】

關於哥哥點解叫哥哥？其實一直還有一個地下傳說版本，據知，真正的「哥哥」其實是唐先生，哥哥在朋友、幕後工作人員甚至熟悉的傳媒朋友前，都會以「哥哥」作為唐先生的代號，於是很多人也跟着叫唐先生做「哥哥」，後來哥哥笑言自己都是「哥哥」啊，於是哥哥之名便流傳出來了。

不論是哪一個版本，哥哥的地位真是無人能代替，而哥哥一生摯愛唐先生今天亦於社交網上載舊照並留言「過去多少快樂記憶何妨與你一起去追」來懷念故人。

哥哥，祝你和你喜歡的人都平安。

