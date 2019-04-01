食好西！時令白蘆筍濃湯又滑又綿

由現在至5月份是白蘆筍當造期，歐洲各地進入採摘季節，當中又以出產自法國、意大利及德國的貨色被視為極品。今日請來尖東一間5星級酒店的法國餐廳主廚屈繼棕師傅（Joe），教大家自製經典的法式白蘆筍濃湯，一嘗其獨特的清甜滋味。Joe師傅表示，法國人會利用時令的新鮮白蘆筍，用簡單方法烹調以凸顯白蘆筍的原有味道，當中又以傳統的白蘆筍濃湯最能嘗到其原來鮮味。白蘆筍配以薯仔、忌廉打成又滑又綿的濃湯，呈現白蘆筍的最佳味道。



材料：

白蘆筍 150克

百里香 5克

蒜蓉 1瓣

洋葱碎 40克

香葉 1片

薯仔粒 40克

忌廉 50克

雞湯 330毫升

羊肚菌乾 5克

乾葱碎 1湯匙

鹽 少許

胡椒粉 少許

牛奶 少許



做法：

1. 白蘆筍刨去外皮後切段；爆香乾葱碎後加入30毫升雞湯煮滾，加羊肚菌乾，以鹽及胡椒粉調味，煮至收乾水備用。

2. 爆香洋葱、蒜蓉，加百里香及香葉，注入剩餘雞湯煮滾。

3. 加薯仔粒煮約5分鐘後，再加白蘆筍段煮多15分鐘，加忌廉煮滾熄火，放入攪拌機中攪拌成濃湯。

4. 留起小量濃湯，將剩餘的放入小杯後，放入預先煮好的羊肚菌。將小量濃湯加少許牛奶用攪拌器打至起泡，將奶泡鋪在湯面即成。