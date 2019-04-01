食好西！時令白蘆筍濃湯又滑又綿
2019年04月01日 15:00
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傳統的法式白蘆筍湯會加上奶泡令口感有更多變化，入口又綿又滑。(莫文俊攝)
由現在至5月份是白蘆筍當造期，歐洲各地進入採摘季節，當中又以出產自法國、意大利及德國的貨色被視為極品。今日請來尖東一間5星級酒店的法國餐廳主廚屈繼棕師傅（Joe），教大家自製經典的法式白蘆筍濃湯，一嘗其獨特的清甜滋味。Joe師傅表示，法國人會利用時令的新鮮白蘆筍，用簡單方法烹調以凸顯白蘆筍的原有味道，當中又以傳統的白蘆筍濃湯最能嘗到其原來鮮味。白蘆筍配以薯仔、忌廉打成又滑又綿的濃湯，呈現白蘆筍的最佳味道。
材料：
白蘆筍 150克
百里香 5克
蒜蓉 1瓣
洋葱碎 40克
香葉 1片
薯仔粒 40克
忌廉 50克
雞湯 330毫升
羊肚菌乾 5克
乾葱碎 1湯匙
鹽 少許
胡椒粉 少許
牛奶 少許
做法：
1. 白蘆筍刨去外皮後切段；爆香乾葱碎後加入30毫升雞湯煮滾，加羊肚菌乾，以鹽及胡椒粉調味，煮至收乾水備用。
2. 爆香洋葱、蒜蓉，加百里香及香葉，注入剩餘雞湯煮滾。
3. 加薯仔粒煮約5分鐘後，再加白蘆筍段煮多15分鐘，加忌廉煮滾熄火，放入攪拌機中攪拌成濃湯。
4. 留起小量濃湯，將剩餘的放入小杯後，放入預先煮好的羊肚菌。將小量濃湯加少許牛奶用攪拌器打至起泡，將奶泡鋪在湯面即成。